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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ٧ مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والفقرة والمهد وبدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ٧ مساء
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والفقرة والمهد وبدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:13 AM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:04 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ٧ مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والفقرة والمهد وبدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

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