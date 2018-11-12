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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق

سماء غائمة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الجوف والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل)، كذلك على منطقتَي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل)، كذلك على منطقتَي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
08:09 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق

سماء غائمة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الجوف والشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل)، كذلك على منطقتَي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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