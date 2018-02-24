باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ سقوط الأمطار حتى الآن ١٨ حالة سقوط (انزلاق)، تم نقل ١٥ حالة منها، وإسعاف ٣ في المواقع. كما باشرت ٧ حوادث مرورية، تم نقل ٦ حالات منها، ومعالجة حالة واحدة.
كما باشرت الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف 54 حالة، جميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة والمراكز الصحية.
الهلال الأحمر يباشر 79 حالة من جراء أمطار المدينة المنورة
نَقْل ١٥ حالة وإسعاف ٣ في المواقع
باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ سقوط الأمطار حتى الآن ١٨ حالة سقوط (انزلاق)، تم نقل ١٥ حالة منها، وإسعاف ٣ في المواقع. كما باشرت ٧ حوادث مرورية، تم نقل ٦ حالات منها، ومعالجة حالة واحدة.
كما باشرت الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف 54 حالة، جميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة والمراكز الصحية.
باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ سقوط الأمطار حتى الآن ١٨ حالة سقوط (انزلاق)، تم نقل ١٥ حالة منها، وإسعاف ٣ في المواقع. كما باشرت ٧ حوادث مرورية، تم نقل ٦ حالات منها، ومعالجة حالة واحدة.
الهلال الأحمر يباشر 79 حالة من جراء أمطار المدينة المنورة
نَقْل ١٥ حالة وإسعاف ٣ في المواقع
باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ سقوط الأمطار حتى الآن ١٨ حالة سقوط (انزلاق)، تم نقل ١٥ حالة منها، وإسعاف ٣ في المواقع. كما باشرت ٧ حوادث مرورية، تم نقل ٦ حالات منها، ومعالجة حالة واحدة.
كما باشرت الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف 54 حالة، جميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة والمراكز الصحية.