الهلال الأحمر يباشر 79 حالة من جراء أمطار المدينة المنورة

نَقْل ١٥ حالة وإسعاف ٣ في المواقع

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ سقوط الأمطار حتى الآن ١٨ حالة سقوط (انزلاق)، تم نقل ١٥ حالة منها، وإسعاف ٣ في المواقع. كما باشرت ٧ حوادث مرورية، تم نقل ٦ حالات منها، ومعالجة حالة واحدة.



كما باشرت الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف 54 حالة، جميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة والمراكز الصحية.