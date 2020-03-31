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#منتجاتنا_متوفرة.. الحبوب: ٤٠ باخرة شعير علفي مبرمج وصولها للمملكة

المؤسسة: حتى شهر يونيو ٢٠٢٠ وتعاقدنا عليها بكمية قدرها ٢.٣ مليون طن

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب: إنها تستقبل عدد (٤٠) باخرة شعير علفي تم التعاقد عليها، ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكميه قدرها (٢.٣) مليون طن.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: نستقبل عدد (١٩) باخرة قمح تم التعاقد عليها ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكمية قدرها (١.٢) مليون طن.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، قد قال أمس أيضًا: إن الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق يبلغ ١٥ ألف طن، والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملًا، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم استلام ما يقارب ٧٠٠ ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#منتجاتنا_متوفرة.. الحبوب: ٤٠ باخرة شعير علفي مبرمج وصولها للمملكة
سبق

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب: إنها تستقبل عدد (٤٠) باخرة شعير علفي تم التعاقد عليها، ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكميه قدرها (٢.٣) مليون طن.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: نستقبل عدد (١٩) باخرة قمح تم التعاقد عليها ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكمية قدرها (١.٢) مليون طن.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، قد قال أمس أيضًا: إن الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق يبلغ ١٥ ألف طن، والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملًا، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم استلام ما يقارب ٧٠٠ ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:37 AM

#منتجاتنا_متوفرة.. الحبوب: ٤٠ باخرة شعير علفي مبرمج وصولها للمملكة

المؤسسة: حتى شهر يونيو ٢٠٢٠ وتعاقدنا عليها بكمية قدرها ٢.٣ مليون طن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب: إنها تستقبل عدد (٤٠) باخرة شعير علفي تم التعاقد عليها، ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكميه قدرها (٢.٣) مليون طن.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: نستقبل عدد (١٩) باخرة قمح تم التعاقد عليها ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكمية قدرها (١.٢) مليون طن.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، قد قال أمس أيضًا: إن الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق يبلغ ١٥ ألف طن، والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملًا، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم استلام ما يقارب ٧٠٠ ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد.

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