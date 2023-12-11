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الرياض.. إغماء وإخلاء بمدرسة بنات عقب احتراق مضخة خلاط خرسانة

باشرته فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر ومندوب للتعليم.. ولا إصابات

تسبب احتراق مضخة خلاطة جنوب العاصمة الرياض، صباح اليوم، في حالة من الذعر والخوف بين أوساط طالبات ومنسوبات المدرسة الحادية والسبعين بالعزيزية، مما تسبب في حدوث حالات إغماء وإخلاء بعض الطالبات من قبل أولياء أمورهن.

وعلمت "سبق" أن المضخة كانت تقوم بعملها بصبّ الخرسانة في أحد المباني المجاورة، والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن المبنى المدرسي، حيث اندلعت فيه النيران مما تسبب في حدوث انفجار قوي في الإطارات، سُمع من مسافة بعيدة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الرعب بين الطالبات، حيث تعالت صرخاتهن وتدافعهن لعدم علمهن بما جرى.

وباشرت على الفور فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر، ومندوب من التعليم الموقع، وتم إخماد الحريق، والذي أتى على المركبة التي تحمل المضخة بالكامل، وإسعاف طالبتين في الموقع أصيبتا بحالة إغماء نتيجة الخوف، وإعداد تقرير بالواقعة.

وأكد مصدر أنه لا توجد أي إصابات؛ نتيجة للخوف والهلع تستدعي نقلها للمستشفى، وأن جميعها تم علاجها في الموقع وهي بسيطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. إغماء وإخلاء بمدرسة بنات عقب احتراق مضخة خلاط خرسانة
سبق

تسبب احتراق مضخة خلاطة جنوب العاصمة الرياض، صباح اليوم، في حالة من الذعر والخوف بين أوساط طالبات ومنسوبات المدرسة الحادية والسبعين بالعزيزية، مما تسبب في حدوث حالات إغماء وإخلاء بعض الطالبات من قبل أولياء أمورهن.

وعلمت "سبق" أن المضخة كانت تقوم بعملها بصبّ الخرسانة في أحد المباني المجاورة، والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن المبنى المدرسي، حيث اندلعت فيه النيران مما تسبب في حدوث انفجار قوي في الإطارات، سُمع من مسافة بعيدة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الرعب بين الطالبات، حيث تعالت صرخاتهن وتدافعهن لعدم علمهن بما جرى.

وباشرت على الفور فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر، ومندوب من التعليم الموقع، وتم إخماد الحريق، والذي أتى على المركبة التي تحمل المضخة بالكامل، وإسعاف طالبتين في الموقع أصيبتا بحالة إغماء نتيجة الخوف، وإعداد تقرير بالواقعة.

وأكد مصدر أنه لا توجد أي إصابات؛ نتيجة للخوف والهلع تستدعي نقلها للمستشفى، وأن جميعها تم علاجها في الموقع وهي بسيطة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
10:01 AM

الرياض.. إغماء وإخلاء بمدرسة بنات عقب احتراق مضخة خلاط خرسانة

باشرته فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر ومندوب للتعليم.. ولا إصابات

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قاسم الخبراني - الرياض
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10,103

تسبب احتراق مضخة خلاطة جنوب العاصمة الرياض، صباح اليوم، في حالة من الذعر والخوف بين أوساط طالبات ومنسوبات المدرسة الحادية والسبعين بالعزيزية، مما تسبب في حدوث حالات إغماء وإخلاء بعض الطالبات من قبل أولياء أمورهن.

وعلمت "سبق" أن المضخة كانت تقوم بعملها بصبّ الخرسانة في أحد المباني المجاورة، والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن المبنى المدرسي، حيث اندلعت فيه النيران مما تسبب في حدوث انفجار قوي في الإطارات، سُمع من مسافة بعيدة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الرعب بين الطالبات، حيث تعالت صرخاتهن وتدافعهن لعدم علمهن بما جرى.

وباشرت على الفور فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر، ومندوب من التعليم الموقع، وتم إخماد الحريق، والذي أتى على المركبة التي تحمل المضخة بالكامل، وإسعاف طالبتين في الموقع أصيبتا بحالة إغماء نتيجة الخوف، وإعداد تقرير بالواقعة.

وأكد مصدر أنه لا توجد أي إصابات؛ نتيجة للخوف والهلع تستدعي نقلها للمستشفى، وأن جميعها تم علاجها في الموقع وهي بسيطة.

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