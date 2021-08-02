النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام

أمضت معظم سنوات دراستها في مدينة جدة

باشرت نائبة سفير المملكة المتحدة البريطانية الجديدة لدي المملكة "آنا والترز" أعمالها في الرياض خلفاً لنائب السفير السابق "ريتشارد أوبنهايم"، الذي سيتولى منصبه الجديد كسفير بريطانيا لدي اليمن قريبًا.
وتملك نائبة السفير في السلك الدبلوماسي خبرة لأكثر من 20 عامًا قضتها في وزارة الخارجية، وزارة التنمية الدولية والأمم المتحدة، وفي عدة مناطق حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب الصحراء الكبري في أفريقيا وجنوب آسيا، ولديها خبرة واسعة في مجال السياسات تشمل الأمن القومي، الحوكمة وإصلاح القطاع العام، الفساد والنزاهة المالية، والصراع وبناء السلام.
وبهذه المناسبة قالت "آنا والترز": "إنه شرف عظيم لي أن أكون نائبة السفير البريطاني الجديدة للمملكة العربية السعودية. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المملكة لتعميق الشراكة بين بلدينا، لقد أمضيت معظم سنوات دراستي الابتدائية في طفولتي في مدينة جدة، لذلك فإنني أتطلع إلى العودة لرؤية العديد من التغييرات والتطورات في جميع أنحاء البلاد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام
سبق

باشرت نائبة سفير المملكة المتحدة البريطانية الجديدة لدي المملكة "آنا والترز" أعمالها في الرياض خلفاً لنائب السفير السابق "ريتشارد أوبنهايم"، الذي سيتولى منصبه الجديد كسفير بريطانيا لدي اليمن قريبًا.
وتملك نائبة السفير في السلك الدبلوماسي خبرة لأكثر من 20 عامًا قضتها في وزارة الخارجية، وزارة التنمية الدولية والأمم المتحدة، وفي عدة مناطق حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب الصحراء الكبري في أفريقيا وجنوب آسيا، ولديها خبرة واسعة في مجال السياسات تشمل الأمن القومي، الحوكمة وإصلاح القطاع العام، الفساد والنزاهة المالية، والصراع وبناء السلام.
وبهذه المناسبة قالت "آنا والترز": "إنه شرف عظيم لي أن أكون نائبة السفير البريطاني الجديدة للمملكة العربية السعودية. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المملكة لتعميق الشراكة بين بلدينا، لقد أمضيت معظم سنوات دراستي الابتدائية في طفولتي في مدينة جدة، لذلك فإنني أتطلع إلى العودة لرؤية العديد من التغييرات والتطورات في جميع أنحاء البلاد".

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
03:06 PM

نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام

أمضت معظم سنوات دراستها في مدينة جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
605

باشرت نائبة سفير المملكة المتحدة البريطانية الجديدة لدي المملكة "آنا والترز" أعمالها في الرياض خلفاً لنائب السفير السابق "ريتشارد أوبنهايم"، الذي سيتولى منصبه الجديد كسفير بريطانيا لدي اليمن قريبًا.
وتملك نائبة السفير في السلك الدبلوماسي خبرة لأكثر من 20 عامًا قضتها في وزارة الخارجية، وزارة التنمية الدولية والأمم المتحدة، وفي عدة مناطق حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب الصحراء الكبري في أفريقيا وجنوب آسيا، ولديها خبرة واسعة في مجال السياسات تشمل الأمن القومي، الحوكمة وإصلاح القطاع العام، الفساد والنزاهة المالية، والصراع وبناء السلام.
وبهذه المناسبة قالت "آنا والترز": "إنه شرف عظيم لي أن أكون نائبة السفير البريطاني الجديدة للمملكة العربية السعودية. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المملكة لتعميق الشراكة بين بلدينا، لقد أمضيت معظم سنوات دراستي الابتدائية في طفولتي في مدينة جدة، لذلك فإنني أتطلع إلى العودة لرؤية العديد من التغييرات والتطورات في جميع أنحاء البلاد".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,349
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,235
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة