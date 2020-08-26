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تعليم الأفلاج يُنهي تدريب 110 قادة على منصة "مدرستي"

أطلق حملة إعلامية تهدف إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بُعد

أنهت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الأربعاء، التدريب العملي لـ"110 قادة" (رجالًا ونساء)، بمدارس المحافظة، على منصة "مدرستي"، وتوعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم الطلاب في "التعليم عن بُعد".

وأتى ذلك البرنامج التدريبي الذي نفّذته إدارة تعليم الأفلاج ضمن سلسلة من البرامج التربوية والتوعوية التي تم جدولة تنفيذها خلال هذا الأسبوع، استهدفت خلالها كافة شاغلي الوظائف التعليمية بالتدريب العملي على منصة "مدرستي"، والتأكيد على أولياء الأمور بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة لمواصلة الطلاب وتعليمهم عبر "منصة مدرستي"، كما أطلقت إدارة تعليم الأفلاج حملة الإعلامية تهدف إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بُعد، والتعريف بدور الأسرة، وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة، والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم.

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تعليم الأفلاج يُنهي تدريب 110 قادة على منصة "مدرستي"
سبق

أنهت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الأربعاء، التدريب العملي لـ"110 قادة" (رجالًا ونساء)، بمدارس المحافظة، على منصة "مدرستي"، وتوعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم الطلاب في "التعليم عن بُعد".

وأتى ذلك البرنامج التدريبي الذي نفّذته إدارة تعليم الأفلاج ضمن سلسلة من البرامج التربوية والتوعوية التي تم جدولة تنفيذها خلال هذا الأسبوع، استهدفت خلالها كافة شاغلي الوظائف التعليمية بالتدريب العملي على منصة "مدرستي"، والتأكيد على أولياء الأمور بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة لمواصلة الطلاب وتعليمهم عبر "منصة مدرستي"، كما أطلقت إدارة تعليم الأفلاج حملة الإعلامية تهدف إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بُعد، والتعريف بدور الأسرة، وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة، والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:30 PM

تعليم الأفلاج يُنهي تدريب 110 قادة على منصة "مدرستي"

أطلق حملة إعلامية تهدف إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الأربعاء، التدريب العملي لـ"110 قادة" (رجالًا ونساء)، بمدارس المحافظة، على منصة "مدرستي"، وتوعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم الطلاب في "التعليم عن بُعد".

وأتى ذلك البرنامج التدريبي الذي نفّذته إدارة تعليم الأفلاج ضمن سلسلة من البرامج التربوية والتوعوية التي تم جدولة تنفيذها خلال هذا الأسبوع، استهدفت خلالها كافة شاغلي الوظائف التعليمية بالتدريب العملي على منصة "مدرستي"، والتأكيد على أولياء الأمور بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة لمواصلة الطلاب وتعليمهم عبر "منصة مدرستي"، كما أطلقت إدارة تعليم الأفلاج حملة الإعلامية تهدف إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بُعد، والتعريف بدور الأسرة، وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة، والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم.

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