نائب أمير الشرقية يطلع على اختصاصات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة

خلال استقباله "المطيري".. وأكد أهمية التنسيق بين الجهات لضمان عدم تأثر الخدمات

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس عامر المطيري، الذي قدم له تقريراً عن مسار نقل بعض الاختصاصات البلدية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك دمج قطاع توزيع المياه الوطنية وقطاع الثروة السمكية.

ونوّه نائب أمير المنطقة الشرقية بأهمية نقل هذه الاختصاصات تماشياً مع التحول الذي تعيشه القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله- وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات لضمان عدم تأثر الخدمات واستمرارية تقديمها بجودة للمواطن والمقيم.

وقدم "المطيري" شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، مؤكداً أن فرع الوزارة يحرص على تسلم المهام التي كلف بها وفق خطة معدة لذلك.