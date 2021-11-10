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"إغاثي" الملك يتفقد مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية بمحافظة لحج

المركز يختتم مشروع توزيع المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مالي

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية لدى الشباب في مديريتي تبن ورأس العارة بمحافظة لحج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويقدم المشروع الدعم الفني المتمثل بالدورات التدريبية والخدمات الاستشارية في مجال تطوير الأعمال والإدارة والدعم المالي لشراء المعدات للمستفيدين.

وعمل المشروع في محافظة لحج على تدريب 274 شاباً وشابة على المهارات المهنية في النجارة والكهرباء وميكانيكا السيارات وصيانة الجوال وحياكة الملابس الشعبية وصيانة شباك الصيد والصناعات الغذائية، وقد تسليم بعض المستفيدين منحاً مالية ومواد أولية لمساعدتهم في بدء أعمالهم المهنية، كما سيتم تسليم البقية آلات الحياكة والخياطة الأسبوع القادم.

وقال مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة لحج أيمن الشحيري: إن الشباب في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد هم بحاجة لمثل هذه الدورات المهنية النوعية التي تساعدهم على تحسين سبل العيش وتعزيز الدخل والاعتماد على أنفسهم، مقدماً الشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه بتأهيل الشباب.

ويهدف مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتعزيز قدرات الشباب في عملية الإنعاش الاقتصادي وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية بتوفير مصادر دخل وتسهيل الوصول للخدمات الإنتاجية الشاملة في عدد من المحافظات اليمنية.

على جانب آخر اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع توزيع المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجاً في جمهورية مالي، بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وجرى خلال المشروع توزيع 15.038 كيساً من الأرز، تزن 752 طناً في مناطق باماكو ، سوكورا، كونا، كورومبانا، جابتوجي، ليري، استفاد منها 120.304 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

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"إغاثي" الملك يتفقد مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية بمحافظة لحج
سبق

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية لدى الشباب في مديريتي تبن ورأس العارة بمحافظة لحج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويقدم المشروع الدعم الفني المتمثل بالدورات التدريبية والخدمات الاستشارية في مجال تطوير الأعمال والإدارة والدعم المالي لشراء المعدات للمستفيدين.

وعمل المشروع في محافظة لحج على تدريب 274 شاباً وشابة على المهارات المهنية في النجارة والكهرباء وميكانيكا السيارات وصيانة الجوال وحياكة الملابس الشعبية وصيانة شباك الصيد والصناعات الغذائية، وقد تسليم بعض المستفيدين منحاً مالية ومواد أولية لمساعدتهم في بدء أعمالهم المهنية، كما سيتم تسليم البقية آلات الحياكة والخياطة الأسبوع القادم.

وقال مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة لحج أيمن الشحيري: إن الشباب في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد هم بحاجة لمثل هذه الدورات المهنية النوعية التي تساعدهم على تحسين سبل العيش وتعزيز الدخل والاعتماد على أنفسهم، مقدماً الشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه بتأهيل الشباب.

ويهدف مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتعزيز قدرات الشباب في عملية الإنعاش الاقتصادي وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية بتوفير مصادر دخل وتسهيل الوصول للخدمات الإنتاجية الشاملة في عدد من المحافظات اليمنية.

على جانب آخر اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع توزيع المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجاً في جمهورية مالي، بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وجرى خلال المشروع توزيع 15.038 كيساً من الأرز، تزن 752 طناً في مناطق باماكو ، سوكورا، كونا، كورومبانا، جابتوجي، ليري، استفاد منها 120.304 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
04:40 PM

"إغاثي" الملك يتفقد مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية بمحافظة لحج

المركز يختتم مشروع توزيع المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية لدى الشباب في مديريتي تبن ورأس العارة بمحافظة لحج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويقدم المشروع الدعم الفني المتمثل بالدورات التدريبية والخدمات الاستشارية في مجال تطوير الأعمال والإدارة والدعم المالي لشراء المعدات للمستفيدين.

وعمل المشروع في محافظة لحج على تدريب 274 شاباً وشابة على المهارات المهنية في النجارة والكهرباء وميكانيكا السيارات وصيانة الجوال وحياكة الملابس الشعبية وصيانة شباك الصيد والصناعات الغذائية، وقد تسليم بعض المستفيدين منحاً مالية ومواد أولية لمساعدتهم في بدء أعمالهم المهنية، كما سيتم تسليم البقية آلات الحياكة والخياطة الأسبوع القادم.

وقال مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة لحج أيمن الشحيري: إن الشباب في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد هم بحاجة لمثل هذه الدورات المهنية النوعية التي تساعدهم على تحسين سبل العيش وتعزيز الدخل والاعتماد على أنفسهم، مقدماً الشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه بتأهيل الشباب.

ويهدف مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتعزيز قدرات الشباب في عملية الإنعاش الاقتصادي وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية بتوفير مصادر دخل وتسهيل الوصول للخدمات الإنتاجية الشاملة في عدد من المحافظات اليمنية.

على جانب آخر اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع توزيع المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجاً في جمهورية مالي، بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وجرى خلال المشروع توزيع 15.038 كيساً من الأرز، تزن 752 طناً في مناطق باماكو ، سوكورا، كونا، كورومبانا، جابتوجي، ليري، استفاد منها 120.304 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

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