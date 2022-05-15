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بالفيديو .. "ذو الكفل" يشيد بمشاريع السعودية لتفطير الصائمين بماليزيا

قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المستمر للأشقاء بشهر الخير

نوه الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في مملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كوالالمبور، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة على السعودية التي دائماً سباقة لنصرة ومساعدة المسلمين.

جاء ذلك في تصريح له على هامش مواصلة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمختلف المدن في مملكة ماليزيا.

وقال إن تنفيذ البرنامج يعد عطاء متجدداً للمملكة التي تمتثل قول الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيرًا)، سائلاً الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين خادم الحرمين الشريفين.

وأشاد الوزير "ذو الكفل" بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتخصيص عشرين ألف وجبة للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها لفتة جميلة تجسد إنسانية المملكة ودورها البارز.

وختم الوزير ذوالكفل تصريحه بالدعاء إلى المولى عز وجل بزوال هذه الجائحة عن ماليزيا والمملكة العربية السعودية وكافة بلاد المسلمين.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس حاجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "ذو الكفل" يشيد بمشاريع السعودية لتفطير الصائمين بماليزيا
سبق

نوه الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في مملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كوالالمبور، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة على السعودية التي دائماً سباقة لنصرة ومساعدة المسلمين.

جاء ذلك في تصريح له على هامش مواصلة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمختلف المدن في مملكة ماليزيا.

وقال إن تنفيذ البرنامج يعد عطاء متجدداً للمملكة التي تمتثل قول الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيرًا)، سائلاً الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين خادم الحرمين الشريفين.

وأشاد الوزير "ذو الكفل" بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتخصيص عشرين ألف وجبة للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها لفتة جميلة تجسد إنسانية المملكة ودورها البارز.

وختم الوزير ذوالكفل تصريحه بالدعاء إلى المولى عز وجل بزوال هذه الجائحة عن ماليزيا والمملكة العربية السعودية وكافة بلاد المسلمين.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس حاجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:38 PM

بالفيديو .. "ذو الكفل" يشيد بمشاريع السعودية لتفطير الصائمين بماليزيا

قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المستمر للأشقاء بشهر الخير

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوه الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في مملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كوالالمبور، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة على السعودية التي دائماً سباقة لنصرة ومساعدة المسلمين.

جاء ذلك في تصريح له على هامش مواصلة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمختلف المدن في مملكة ماليزيا.

وقال إن تنفيذ البرنامج يعد عطاء متجدداً للمملكة التي تمتثل قول الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيرًا)، سائلاً الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين خادم الحرمين الشريفين.

وأشاد الوزير "ذو الكفل" بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتخصيص عشرين ألف وجبة للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها لفتة جميلة تجسد إنسانية المملكة ودورها البارز.

وختم الوزير ذوالكفل تصريحه بالدعاء إلى المولى عز وجل بزوال هذه الجائحة عن ماليزيا والمملكة العربية السعودية وكافة بلاد المسلمين.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس حاجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.

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