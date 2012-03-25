النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني

لها سوابق جنائية

ألقت شرطة ولاية شيكاغو، القبض على السيدة مارلين هارتمان الأمريكية 69 عامًا، والتي تبحث عنها منذ شهور مضت؛ وذلك بعد أن ظهرت في مقابلة تلفزيونية وهي تتحدث عن السفر.

واتهمت الشرطة هارتمان بأنها تسللت إلى 30 رحلة جوية دون تذكرة على مدار 19 عامًا، بفضل جهاز التعقب الخاص بها، بعد مغادرتها منشأة سكنية خاضعة للمراقبة الإلكترونية أثناء سفرها.

جاء ذلك بعد إعلانها التقاعد عن هذه الممارسة غير القانونية خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس 2" وقالت إنها رفضت في بادئ الأمر إجراء المقابلة؛ حتى أصبحت واثقة من أنها لن تقوم برحلة طيران غير قانونية مرة أخرى.. وأوضحت خلال المقابلة التلفزيونية: "الشيء الذي يجب أن أخبرك به؛ هو أني لم أتمكن أبدًا من ركوب طائرة بنفسي، لقد سُمِح لي دائمًا بالعبور؛ أعني أنني تمكنت من المرور عبر صف الأمان دون تذكرة أو تصريح صعود إلى الطائرة".

بدأت رحلة هارتمان مع التسلل في الصعود إلى الطائرة دون تذكرة لأول مرة في عام 2002، عندما تمكنت من العبور مسافرة إلى كوبنهاجن، والمرة الثانية كانت إلى باريس، كما سافرت إلى سياتل وفينيكس وفيلادلفيا وأتلانتا وسان فرانسيسكو ولندن مجانًا.

وقُبض عليها أول مرة في أغسطس 2014 عندما كانت في طريقها من مدينة سان خوسيه إلى لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

بعد اعتقال هارتمان لأول مرة، تم إلقاء القبض عليها عدة مرات بعد ذلك، ثم أصبحت معروفة بالاسم في مطار أوهير؛ حيث يشار إلى ظهورها باسم "رؤية مارلين"، ثم أطلق سراح هارتمان من سجن مقاطعة كوك، ووُضعت تحت المراقبة في مارس 2020 بعد تعرضها لاعتداء في السجن، وبعد أن أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد مصدر قلق للسجناء، قال المراسلون الذين تابعوا اعتقالها: إن نجاح مراوغاتها تعتمد على قدرتها على الاندماج في حشد من الناس باعتبارها امرأة بيضاء مسنة تبدو غير مؤذية.

شرطة ولاية شيكاغو مارلين هارتمان

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني
سبق

ألقت شرطة ولاية شيكاغو، القبض على السيدة مارلين هارتمان الأمريكية 69 عامًا، والتي تبحث عنها منذ شهور مضت؛ وذلك بعد أن ظهرت في مقابلة تلفزيونية وهي تتحدث عن السفر.

واتهمت الشرطة هارتمان بأنها تسللت إلى 30 رحلة جوية دون تذكرة على مدار 19 عامًا، بفضل جهاز التعقب الخاص بها، بعد مغادرتها منشأة سكنية خاضعة للمراقبة الإلكترونية أثناء سفرها.

جاء ذلك بعد إعلانها التقاعد عن هذه الممارسة غير القانونية خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس 2" وقالت إنها رفضت في بادئ الأمر إجراء المقابلة؛ حتى أصبحت واثقة من أنها لن تقوم برحلة طيران غير قانونية مرة أخرى.. وأوضحت خلال المقابلة التلفزيونية: "الشيء الذي يجب أن أخبرك به؛ هو أني لم أتمكن أبدًا من ركوب طائرة بنفسي، لقد سُمِح لي دائمًا بالعبور؛ أعني أنني تمكنت من المرور عبر صف الأمان دون تذكرة أو تصريح صعود إلى الطائرة".

بدأت رحلة هارتمان مع التسلل في الصعود إلى الطائرة دون تذكرة لأول مرة في عام 2002، عندما تمكنت من العبور مسافرة إلى كوبنهاجن، والمرة الثانية كانت إلى باريس، كما سافرت إلى سياتل وفينيكس وفيلادلفيا وأتلانتا وسان فرانسيسكو ولندن مجانًا.

وقُبض عليها أول مرة في أغسطس 2014 عندما كانت في طريقها من مدينة سان خوسيه إلى لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

بعد اعتقال هارتمان لأول مرة، تم إلقاء القبض عليها عدة مرات بعد ذلك، ثم أصبحت معروفة بالاسم في مطار أوهير؛ حيث يشار إلى ظهورها باسم "رؤية مارلين"، ثم أطلق سراح هارتمان من سجن مقاطعة كوك، ووُضعت تحت المراقبة في مارس 2020 بعد تعرضها لاعتداء في السجن، وبعد أن أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد مصدر قلق للسجناء، قال المراسلون الذين تابعوا اعتقالها: إن نجاح مراوغاتها تعتمد على قدرتها على الاندماج في حشد من الناس باعتبارها امرأة بيضاء مسنة تبدو غير مؤذية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:49 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:02 AM

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني

لها سوابق جنائية

A A A
خالد خليل - الرياض
3
11,111

ألقت شرطة ولاية شيكاغو، القبض على السيدة مارلين هارتمان الأمريكية 69 عامًا، والتي تبحث عنها منذ شهور مضت؛ وذلك بعد أن ظهرت في مقابلة تلفزيونية وهي تتحدث عن السفر.

واتهمت الشرطة هارتمان بأنها تسللت إلى 30 رحلة جوية دون تذكرة على مدار 19 عامًا، بفضل جهاز التعقب الخاص بها، بعد مغادرتها منشأة سكنية خاضعة للمراقبة الإلكترونية أثناء سفرها.

جاء ذلك بعد إعلانها التقاعد عن هذه الممارسة غير القانونية خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس 2" وقالت إنها رفضت في بادئ الأمر إجراء المقابلة؛ حتى أصبحت واثقة من أنها لن تقوم برحلة طيران غير قانونية مرة أخرى.. وأوضحت خلال المقابلة التلفزيونية: "الشيء الذي يجب أن أخبرك به؛ هو أني لم أتمكن أبدًا من ركوب طائرة بنفسي، لقد سُمِح لي دائمًا بالعبور؛ أعني أنني تمكنت من المرور عبر صف الأمان دون تذكرة أو تصريح صعود إلى الطائرة".

بدأت رحلة هارتمان مع التسلل في الصعود إلى الطائرة دون تذكرة لأول مرة في عام 2002، عندما تمكنت من العبور مسافرة إلى كوبنهاجن، والمرة الثانية كانت إلى باريس، كما سافرت إلى سياتل وفينيكس وفيلادلفيا وأتلانتا وسان فرانسيسكو ولندن مجانًا.

وقُبض عليها أول مرة في أغسطس 2014 عندما كانت في طريقها من مدينة سان خوسيه إلى لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

بعد اعتقال هارتمان لأول مرة، تم إلقاء القبض عليها عدة مرات بعد ذلك، ثم أصبحت معروفة بالاسم في مطار أوهير؛ حيث يشار إلى ظهورها باسم "رؤية مارلين"، ثم أطلق سراح هارتمان من سجن مقاطعة كوك، ووُضعت تحت المراقبة في مارس 2020 بعد تعرضها لاعتداء في السجن، وبعد أن أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد مصدر قلق للسجناء، قال المراسلون الذين تابعوا اعتقالها: إن نجاح مراوغاتها تعتمد على قدرتها على الاندماج في حشد من الناس باعتبارها امرأة بيضاء مسنة تبدو غير مؤذية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة