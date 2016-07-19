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واشنطن تُدرج القيادي في "حزب الله" سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب

رصدت مكافأة مالية 7 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج القيادي في "حزب الله" اللبناني الإرهابي سلمان رؤوف سلمان، على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة، أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان، ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله"؛ طبقًا لـ"أرتي" الروسية.

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسّق هجومًا مدمرًا في بوينس آيرس بالأرجنتين ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عامًا، ومنذ ذلك الحين قام بتوجيه عمليات إرهابية لحزب الله في نصف الكرة الغربي"؛ في إشارة إلى تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994.

وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

وأضاف: "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".

وأمس الخميس، أعلنت الأرجنتين إدراج "حزب الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصوله.

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واشنطن تُدرج القيادي في "حزب الله" سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج القيادي في "حزب الله" اللبناني الإرهابي سلمان رؤوف سلمان، على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة، أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان، ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله"؛ طبقًا لـ"أرتي" الروسية.

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسّق هجومًا مدمرًا في بوينس آيرس بالأرجنتين ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عامًا، ومنذ ذلك الحين قام بتوجيه عمليات إرهابية لحزب الله في نصف الكرة الغربي"؛ في إشارة إلى تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994.

وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

وأضاف: "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".

وأمس الخميس، أعلنت الأرجنتين إدراج "حزب الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصوله.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
06:55 PM

واشنطن تُدرج القيادي في "حزب الله" سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب

رصدت مكافأة مالية 7 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج القيادي في "حزب الله" اللبناني الإرهابي سلمان رؤوف سلمان، على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة، أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان، ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله"؛ طبقًا لـ"أرتي" الروسية.

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسّق هجومًا مدمرًا في بوينس آيرس بالأرجنتين ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عامًا، ومنذ ذلك الحين قام بتوجيه عمليات إرهابية لحزب الله في نصف الكرة الغربي"؛ في إشارة إلى تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994.

وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

وأضاف: "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".

وأمس الخميس، أعلنت الأرجنتين إدراج "حزب الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصوله.

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