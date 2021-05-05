في تبوك والقطيف.. ضبط مركبات وملاك الخيل ودراجات نارية قام أصحابها بـ"التجمهر والتفحيط"

وتجاوز الإشارة.. معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر

ضبط مرور منطقة تبوك عدداً من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة.



وأفاد حساب المرور على "تويتر"، اليوم، أنه ستتم إحالة المخالفين إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وفي محافظة القطيف، ضبط مرور مجموعة من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب مخالفات "التجمهر والتفحيط وتجاوز الإشارة المرورية"، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.



وأفاد حساب المرور على "تويتر"، اليوم، أنه ستتم إحالة المخالفين إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.