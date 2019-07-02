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التقى ولي العهد اليوم.. ماذا تعرف عن الإمبراطور الياباني "ناروهيتو"؟

اعتلى العرش ببداية عهد "ريوا".. وهنا ملامح مسيرته الدراسية والعلمية

تستعرض سبق جانبًا من تفاصيل حياة الإمبراطور الياباني ناروهيتو الملقب بـ"هيرونوميا"، والذي التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في قصر أكاساكا، وهو على مشارف الستين من العمر، وقد اعتلى عرش اليابان في العام الماضي بعد تنازل والده الإمبراطور السابق عن العرش، في خطوة هي الأولى منذ قرنين من الزمان في اليابان.

وعرف عن الإمبراطور أنه أيضًا باحث في التاريخ، ويستمر في منصبه كباحث زائر في متحف الأرشيف التاريخي في جامعة غاكوشوئين، وهوايته الأشهر هي تسلق الجبال، وقد أمضى 50 عاماً في هذا المجال وفقًا لموقع اليابان بالعربي.

وكشف الموقع أنه عضو في جمعية الجبال اليابانية، ويقوم بكتابة مقالات لمجلة الجمعية، ويقيم معارض لصور الجبال التي يقوم بتصويرها.

وفي طفولته، التحق بمدرسة غاكوشوئين الابتدائية، حيث تعلمت العائلات الإمبراطورية المتعاقبة، ثم درس في المدرسة المتوسطة والمدرسة الثانوية، وقسم الآداب في نفس الجامعة.

وأنهى درجة الماجستير وسافر بعدها للدراسة في كلية ميرتون التابعة لجامعة أوكسفورد في بريطانيا من عام 1983 وحتى عام 1985، وأجرى الأبحاث حول تاريخ النقل المائي في نهر التايمز، وفي عام 1993 تزوج بالأميرة ماساكو التي كانت دبلوماسية.

وتتكون عائلته حاليًا من ثلاثة أفراد هم جلالة الإمبراطور، والأميرة ماساكو التي أصبحت هي الإمبراطورة، والابنة الكبرى الأميرة أيكو، وتسكن في قصر أكاساكا الإمبراطوري.

ويعتبر الامبراطور "ناروهيتو"، هو الإمبراطور الياباني الـ 126، وقد كان اعتلى العرش في بداية عهد ريوا في اليابان، وهو مصطلح يترجم إلى "الوئام الجميل" بعد العصر الذي كان يطلق عليه "تحقيق السلام"، حيث بدأ "أكيهيتو" إجراءات التنازل عن العرش في إحدى طقوس القصر يوم الثلاثاء الواقع في 30 أبريل من عام 2019.

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التقى ولي العهد اليوم.. ماذا تعرف عن الإمبراطور الياباني "ناروهيتو"؟
سبق

تستعرض سبق جانبًا من تفاصيل حياة الإمبراطور الياباني ناروهيتو الملقب بـ"هيرونوميا"، والذي التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في قصر أكاساكا، وهو على مشارف الستين من العمر، وقد اعتلى عرش اليابان في العام الماضي بعد تنازل والده الإمبراطور السابق عن العرش، في خطوة هي الأولى منذ قرنين من الزمان في اليابان.

وعرف عن الإمبراطور أنه أيضًا باحث في التاريخ، ويستمر في منصبه كباحث زائر في متحف الأرشيف التاريخي في جامعة غاكوشوئين، وهوايته الأشهر هي تسلق الجبال، وقد أمضى 50 عاماً في هذا المجال وفقًا لموقع اليابان بالعربي.

وكشف الموقع أنه عضو في جمعية الجبال اليابانية، ويقوم بكتابة مقالات لمجلة الجمعية، ويقيم معارض لصور الجبال التي يقوم بتصويرها.

وفي طفولته، التحق بمدرسة غاكوشوئين الابتدائية، حيث تعلمت العائلات الإمبراطورية المتعاقبة، ثم درس في المدرسة المتوسطة والمدرسة الثانوية، وقسم الآداب في نفس الجامعة.

وأنهى درجة الماجستير وسافر بعدها للدراسة في كلية ميرتون التابعة لجامعة أوكسفورد في بريطانيا من عام 1983 وحتى عام 1985، وأجرى الأبحاث حول تاريخ النقل المائي في نهر التايمز، وفي عام 1993 تزوج بالأميرة ماساكو التي كانت دبلوماسية.

وتتكون عائلته حاليًا من ثلاثة أفراد هم جلالة الإمبراطور، والأميرة ماساكو التي أصبحت هي الإمبراطورة، والابنة الكبرى الأميرة أيكو، وتسكن في قصر أكاساكا الإمبراطوري.

ويعتبر الامبراطور "ناروهيتو"، هو الإمبراطور الياباني الـ 126، وقد كان اعتلى العرش في بداية عهد ريوا في اليابان، وهو مصطلح يترجم إلى "الوئام الجميل" بعد العصر الذي كان يطلق عليه "تحقيق السلام"، حيث بدأ "أكيهيتو" إجراءات التنازل عن العرش في إحدى طقوس القصر يوم الثلاثاء الواقع في 30 أبريل من عام 2019.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
02:33 PM

التقى ولي العهد اليوم.. ماذا تعرف عن الإمبراطور الياباني "ناروهيتو"؟

اعتلى العرش ببداية عهد "ريوا".. وهنا ملامح مسيرته الدراسية والعلمية

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
3,355

تستعرض سبق جانبًا من تفاصيل حياة الإمبراطور الياباني ناروهيتو الملقب بـ"هيرونوميا"، والذي التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في قصر أكاساكا، وهو على مشارف الستين من العمر، وقد اعتلى عرش اليابان في العام الماضي بعد تنازل والده الإمبراطور السابق عن العرش، في خطوة هي الأولى منذ قرنين من الزمان في اليابان.

وعرف عن الإمبراطور أنه أيضًا باحث في التاريخ، ويستمر في منصبه كباحث زائر في متحف الأرشيف التاريخي في جامعة غاكوشوئين، وهوايته الأشهر هي تسلق الجبال، وقد أمضى 50 عاماً في هذا المجال وفقًا لموقع اليابان بالعربي.

وكشف الموقع أنه عضو في جمعية الجبال اليابانية، ويقوم بكتابة مقالات لمجلة الجمعية، ويقيم معارض لصور الجبال التي يقوم بتصويرها.

وفي طفولته، التحق بمدرسة غاكوشوئين الابتدائية، حيث تعلمت العائلات الإمبراطورية المتعاقبة، ثم درس في المدرسة المتوسطة والمدرسة الثانوية، وقسم الآداب في نفس الجامعة.

وأنهى درجة الماجستير وسافر بعدها للدراسة في كلية ميرتون التابعة لجامعة أوكسفورد في بريطانيا من عام 1983 وحتى عام 1985، وأجرى الأبحاث حول تاريخ النقل المائي في نهر التايمز، وفي عام 1993 تزوج بالأميرة ماساكو التي كانت دبلوماسية.

وتتكون عائلته حاليًا من ثلاثة أفراد هم جلالة الإمبراطور، والأميرة ماساكو التي أصبحت هي الإمبراطورة، والابنة الكبرى الأميرة أيكو، وتسكن في قصر أكاساكا الإمبراطوري.

ويعتبر الامبراطور "ناروهيتو"، هو الإمبراطور الياباني الـ 126، وقد كان اعتلى العرش في بداية عهد ريوا في اليابان، وهو مصطلح يترجم إلى "الوئام الجميل" بعد العصر الذي كان يطلق عليه "تحقيق السلام"، حيث بدأ "أكيهيتو" إجراءات التنازل عن العرش في إحدى طقوس القصر يوم الثلاثاء الواقع في 30 أبريل من عام 2019.

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