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أمطار متفرقة في "القريات".. والبرد يكسو غرب العيساوية بالبياض

"الأرصاد": استمرار الحالة الماطرة حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة

شهدت محافظة القريات والقرى التابعة لها، أمطاراً متفرقة بين المتوسطة والخفيفة، فيما شهدت هجرة الخيال غرب "العيساوية" بمحافظة القريات، تساقطاً للبرد اكتست على إثره الأرض بالبياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت مساء اليوم، استمرار الحالة الجوية من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، حتى العاشرة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متفرقة في "القريات".. والبرد يكسو غرب العيساوية بالبياض
سبق

شهدت محافظة القريات والقرى التابعة لها، أمطاراً متفرقة بين المتوسطة والخفيفة، فيما شهدت هجرة الخيال غرب "العيساوية" بمحافظة القريات، تساقطاً للبرد اكتست على إثره الأرض بالبياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت مساء اليوم، استمرار الحالة الجوية من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، حتى العاشرة مساء.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
10:00 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
01:07 AM

أمطار متفرقة في "القريات".. والبرد يكسو غرب العيساوية بالبياض

"الأرصاد": استمرار الحالة الماطرة حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
3,255

شهدت محافظة القريات والقرى التابعة لها، أمطاراً متفرقة بين المتوسطة والخفيفة، فيما شهدت هجرة الخيال غرب "العيساوية" بمحافظة القريات، تساقطاً للبرد اكتست على إثره الأرض بالبياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت مساء اليوم، استمرار الحالة الجوية من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، حتى العاشرة مساء.

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