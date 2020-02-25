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"مشعل بن ماجد" يرعى حفل تكريم 297 متفوقًا بـ"تعليم جدة"

"المسعودي": القيادة الرشيدة داعم حقيقي وقوي للتعليم والتقدم بشتى أشكاله

رعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم، حفل "سفراء التفوق ٣٣" الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد، والذين يمثلون أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بمختلف مكاتب التعليم بالمحافظة وعددهم ٢٩٧ متفوقًا ممن تجاوزت نسبهم ٩٩،٥٠ ٪ من طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، وبحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومديري مكاتب التعليم، والتربويين وأولياء أمور المتفوقين.

وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة، رحب الدكتور المسعودي بالأمير مشعل بن ماجد، والحضور، مشيدًا بما وصل إليه التعليم بمحافظة جدة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهم الله-، داعم حقيقي وقوي للتعليم والتقدم بشتى أشكاله.

وبين "المسعودي" أن الليلة أضيئت بهؤلاء النجباء الذين سيتشرفون -بإذن الله- بخدمة وطنهم ومواكبة رؤيته المباركة، مبينًا أن تشريف الأمير مشعل يؤكد مدى اهتمام قادة الوطن بالتعليم؛ مما يُسهم -بإذن الله- في مواصلة التعليم لنهضته وتطوره.

وأكد مدير تعليم جدة أن محافظ جدة يحرص على الاطمئنان المتواصل وتوفير الإمكانات للطلاب وسط بيئة تعليمية آمنة.

واختتم كلمته بالشكر والعرفان لمحافظ جدة على اهتمامه ومشاركته لأبنائه الطلاب فرحة التفوق، حاثًا الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم، فالوطن ينتظر منهم الكثير.

عقب ذلك، قدّم عدد من طلاب مدارس جدة أمام المحافظ والحضور أوبريت إنشاديًا بعنوان "همة حتى القمة" نال تفاعل واستحسان الحضور.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة المتفوقين، كما صافح عددًا من طلاب التربية الخاصة، وتسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من المدير العام لتعليم جدة، والتقطت الصور التذكارية مع المتفوقين.

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"مشعل بن ماجد" يرعى حفل تكريم 297 متفوقًا بـ"تعليم جدة"
سبق

رعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم، حفل "سفراء التفوق ٣٣" الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد، والذين يمثلون أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بمختلف مكاتب التعليم بالمحافظة وعددهم ٢٩٧ متفوقًا ممن تجاوزت نسبهم ٩٩،٥٠ ٪ من طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، وبحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومديري مكاتب التعليم، والتربويين وأولياء أمور المتفوقين.

وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة، رحب الدكتور المسعودي بالأمير مشعل بن ماجد، والحضور، مشيدًا بما وصل إليه التعليم بمحافظة جدة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهم الله-، داعم حقيقي وقوي للتعليم والتقدم بشتى أشكاله.

وبين "المسعودي" أن الليلة أضيئت بهؤلاء النجباء الذين سيتشرفون -بإذن الله- بخدمة وطنهم ومواكبة رؤيته المباركة، مبينًا أن تشريف الأمير مشعل يؤكد مدى اهتمام قادة الوطن بالتعليم؛ مما يُسهم -بإذن الله- في مواصلة التعليم لنهضته وتطوره.

وأكد مدير تعليم جدة أن محافظ جدة يحرص على الاطمئنان المتواصل وتوفير الإمكانات للطلاب وسط بيئة تعليمية آمنة.

واختتم كلمته بالشكر والعرفان لمحافظ جدة على اهتمامه ومشاركته لأبنائه الطلاب فرحة التفوق، حاثًا الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم، فالوطن ينتظر منهم الكثير.

عقب ذلك، قدّم عدد من طلاب مدارس جدة أمام المحافظ والحضور أوبريت إنشاديًا بعنوان "همة حتى القمة" نال تفاعل واستحسان الحضور.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة المتفوقين، كما صافح عددًا من طلاب التربية الخاصة، وتسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من المدير العام لتعليم جدة، والتقطت الصور التذكارية مع المتفوقين.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:56 PM

"مشعل بن ماجد" يرعى حفل تكريم 297 متفوقًا بـ"تعليم جدة"

"المسعودي": القيادة الرشيدة داعم حقيقي وقوي للتعليم والتقدم بشتى أشكاله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم، حفل "سفراء التفوق ٣٣" الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد، والذين يمثلون أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بمختلف مكاتب التعليم بالمحافظة وعددهم ٢٩٧ متفوقًا ممن تجاوزت نسبهم ٩٩،٥٠ ٪ من طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، وبحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومديري مكاتب التعليم، والتربويين وأولياء أمور المتفوقين.

وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة، رحب الدكتور المسعودي بالأمير مشعل بن ماجد، والحضور، مشيدًا بما وصل إليه التعليم بمحافظة جدة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهم الله-، داعم حقيقي وقوي للتعليم والتقدم بشتى أشكاله.

وبين "المسعودي" أن الليلة أضيئت بهؤلاء النجباء الذين سيتشرفون -بإذن الله- بخدمة وطنهم ومواكبة رؤيته المباركة، مبينًا أن تشريف الأمير مشعل يؤكد مدى اهتمام قادة الوطن بالتعليم؛ مما يُسهم -بإذن الله- في مواصلة التعليم لنهضته وتطوره.

وأكد مدير تعليم جدة أن محافظ جدة يحرص على الاطمئنان المتواصل وتوفير الإمكانات للطلاب وسط بيئة تعليمية آمنة.

واختتم كلمته بالشكر والعرفان لمحافظ جدة على اهتمامه ومشاركته لأبنائه الطلاب فرحة التفوق، حاثًا الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم، فالوطن ينتظر منهم الكثير.

عقب ذلك، قدّم عدد من طلاب مدارس جدة أمام المحافظ والحضور أوبريت إنشاديًا بعنوان "همة حتى القمة" نال تفاعل واستحسان الحضور.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة المتفوقين، كما صافح عددًا من طلاب التربية الخاصة، وتسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من المدير العام لتعليم جدة، والتقطت الصور التذكارية مع المتفوقين.

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