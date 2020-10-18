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اليوم العالمي للبصر.. "صحة مكة" تجري 20 عملية إزالة مياه بيضاء

فعّلت أنشطة المناسبة تحت شعار "نحو بصر أفضل" لزيادة الوعي

فعّلت صحة مكة المكرمة، أنشطة اليوم العالمي للبصر 2020 تحت شعار "نحو بصر أفضل"؛ وذلك في مرافقها الصحية؛ بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع للانتباه إلى مشاكل ضعف النظر ومسببات العمى.

وتنظم العديد من الفعاليات عبر المنصات الإلكترونية التوعوية في مستشفيات مكة المكرمة، مستخدمين وسائل تقنية حديثة من فيديوهات وتصاميم بيانية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البث المباشر مع استشاري عيون؛ وذلك على منصة الصحة في التواصل الاجتماعي على للحديث عن أهمية الكشف المبكر لسلامة وحماية العين.

كما أجريت 20 عملية إزالة للمياه البيضاء من العين "الكاتراكت" في مستشفى النور التخصصي وحراء العام؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للبصر 2020.

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اليوم العالمي للبصر.. "صحة مكة" تجري 20 عملية إزالة مياه بيضاء
سبق

فعّلت صحة مكة المكرمة، أنشطة اليوم العالمي للبصر 2020 تحت شعار "نحو بصر أفضل"؛ وذلك في مرافقها الصحية؛ بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع للانتباه إلى مشاكل ضعف النظر ومسببات العمى.

وتنظم العديد من الفعاليات عبر المنصات الإلكترونية التوعوية في مستشفيات مكة المكرمة، مستخدمين وسائل تقنية حديثة من فيديوهات وتصاميم بيانية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البث المباشر مع استشاري عيون؛ وذلك على منصة الصحة في التواصل الاجتماعي على للحديث عن أهمية الكشف المبكر لسلامة وحماية العين.

كما أجريت 20 عملية إزالة للمياه البيضاء من العين "الكاتراكت" في مستشفى النور التخصصي وحراء العام؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للبصر 2020.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
11:26 AM

اليوم العالمي للبصر.. "صحة مكة" تجري 20 عملية إزالة مياه بيضاء

فعّلت أنشطة المناسبة تحت شعار "نحو بصر أفضل" لزيادة الوعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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فعّلت صحة مكة المكرمة، أنشطة اليوم العالمي للبصر 2020 تحت شعار "نحو بصر أفضل"؛ وذلك في مرافقها الصحية؛ بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع للانتباه إلى مشاكل ضعف النظر ومسببات العمى.

وتنظم العديد من الفعاليات عبر المنصات الإلكترونية التوعوية في مستشفيات مكة المكرمة، مستخدمين وسائل تقنية حديثة من فيديوهات وتصاميم بيانية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البث المباشر مع استشاري عيون؛ وذلك على منصة الصحة في التواصل الاجتماعي على للحديث عن أهمية الكشف المبكر لسلامة وحماية العين.

كما أجريت 20 عملية إزالة للمياه البيضاء من العين "الكاتراكت" في مستشفى النور التخصصي وحراء العام؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للبصر 2020.

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