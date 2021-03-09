الإمارات: 2.373 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي المتعافين يصل إلى 396.433 حالة
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 415.705 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.345 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 1.784 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 396.433 حالة.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
الإمارات: 2.373 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-09
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 415.705 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.345 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 1.784 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 396.433 حالة.
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:25 PM
الإمارات: 2.373 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي المتعافين يصل إلى 396.433 حالة
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 415.705 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.345 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 1.784 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 396.433 حالة.