باكستان: تظاهرة للأطباء احتجاجاً على نقص معدات الحماية من "كورونا"

الشرطة تطاردهم بالهراوات وتعتقل 30 شخصاً

استخدمت شرطة مكافحة الشغب المدججة بالهراوات في باكستان القوة لتفريق احتجاج الأطباء والأطقم الطبية على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا.

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة أنها اعتقلت 30 متظاهراً بتهمة تحدي حظر التجمعات العامة، الذي فُرض خلال فترة مكافحة انتشار الفيروس، بينما هدد الأطباء بالتوقف عن العمل ما لم يُفرج عن المتظاهرين المحتجزين، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته قال الطبيب عبد الرحيم المتحدث باسم نقابة الأطباء، التي قادت الاحتجاج للصحفيين بعد هذه الواقعة، إن الأطباء مقتنعون بأن عدم تزويدهم بأجهزة السلامة يعرضهم للخطر.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان 3277 حالة، توفي منها 50. ويوجد 191 على الأقل من هذه الحالات في إقليم بلوخستان، الذي يعاني من إهمال شديد فيما يتعلق بجهود التنمية، وعاصمته كويتا.