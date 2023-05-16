النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات RCM لرفع الكفاءة

ضمن جهود دعم صناعة سوق التأمين الصحي الخاص وتحسين الاستدامة

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماده نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM"، الذي يهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة، من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

وقال أمين عام المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ إن اعتماد هذا النشاط يأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي التعاوني الرامية إلى دعم صناعة سوق التأمين الصحي الخاص من خلال تحسين الاستدامة والابتكار لتعزيز القطاع ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتسهيل عملهم، وبما يتوافق مع إستراتيجية المجلس 2020 - 2024، التي تضمنت أهدافها تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

ونوّه الغامدي؛ بأن الشركات المتخصصة في نشاط إدارة دورة الإيرادات ستقدم عدة خدمات منها تنظيم الدورة المستندية لمقدمي الخدمة وتقديم خدمات الترميز الطبي والفوترة، وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية ذات الارتباط، موضحاً أن هذا النشاط سيخدم ما يربو على 10,600.000مؤمن لهم تقدم لهم خدمات التأمين الصحي عبر أكثر من 5200 مقدم خدمة صحية معتمد وعبر 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات مؤهلة.

وأشاد بالجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، حيث تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.

وفي الختام أهاب الغامدي؛ بجميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب التقدم بطلب اعتماد النشاط من خلال زيارة موقع المجلس الإلكتروني ww.cchi.gov.sa أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001177 أو عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر"، "فيسبوك"، "لنكد إن"، على الصفحة الرسمية cchiksa، وكذلك عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات RCM لرفع الكفاءة
سبق

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماده نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM"، الذي يهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة، من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

وقال أمين عام المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ إن اعتماد هذا النشاط يأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي التعاوني الرامية إلى دعم صناعة سوق التأمين الصحي الخاص من خلال تحسين الاستدامة والابتكار لتعزيز القطاع ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتسهيل عملهم، وبما يتوافق مع إستراتيجية المجلس 2020 - 2024، التي تضمنت أهدافها تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

ونوّه الغامدي؛ بأن الشركات المتخصصة في نشاط إدارة دورة الإيرادات ستقدم عدة خدمات منها تنظيم الدورة المستندية لمقدمي الخدمة وتقديم خدمات الترميز الطبي والفوترة، وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية ذات الارتباط، موضحاً أن هذا النشاط سيخدم ما يربو على 10,600.000مؤمن لهم تقدم لهم خدمات التأمين الصحي عبر أكثر من 5200 مقدم خدمة صحية معتمد وعبر 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات مؤهلة.

وأشاد بالجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، حيث تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.

وفي الختام أهاب الغامدي؛ بجميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب التقدم بطلب اعتماد النشاط من خلال زيارة موقع المجلس الإلكتروني ww.cchi.gov.sa أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001177 أو عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر"، "فيسبوك"، "لنكد إن"، على الصفحة الرسمية cchiksa، وكذلك عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
12:56 PM

الضمان الصحي يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات RCM لرفع الكفاءة

ضمن جهود دعم صناعة سوق التأمين الصحي الخاص وتحسين الاستدامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
501

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماده نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM"، الذي يهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة، من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

وقال أمين عام المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ إن اعتماد هذا النشاط يأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي التعاوني الرامية إلى دعم صناعة سوق التأمين الصحي الخاص من خلال تحسين الاستدامة والابتكار لتعزيز القطاع ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتسهيل عملهم، وبما يتوافق مع إستراتيجية المجلس 2020 - 2024، التي تضمنت أهدافها تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

ونوّه الغامدي؛ بأن الشركات المتخصصة في نشاط إدارة دورة الإيرادات ستقدم عدة خدمات منها تنظيم الدورة المستندية لمقدمي الخدمة وتقديم خدمات الترميز الطبي والفوترة، وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية ذات الارتباط، موضحاً أن هذا النشاط سيخدم ما يربو على 10,600.000مؤمن لهم تقدم لهم خدمات التأمين الصحي عبر أكثر من 5200 مقدم خدمة صحية معتمد وعبر 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات مؤهلة.

وأشاد بالجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، حيث تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.

وفي الختام أهاب الغامدي؛ بجميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب التقدم بطلب اعتماد النشاط من خلال زيارة موقع المجلس الإلكتروني ww.cchi.gov.sa أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001177 أو عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر"، "فيسبوك"، "لنكد إن"، على الصفحة الرسمية cchiksa، وكذلك عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,359

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة