"واتساب" يطلق ميزة جديدة تدعم استخدامه عبر أجهزة متعددة

يتيح متابعة المحادثات حتى عند التبديل من هواتفهم إلى الحاسوب

ذكر تقرير حديث لـ"فيسبوك"، أن تطبيق واتساب الذي بلغ عدد مستخدميه مليوني إنسان حول العالم، قد حصل على ميزة مطلوبة بشدة، وهي (دعم استخدامه عبر أجهزة متعددة)؛ حيث تسمح هذه الميزة باستخدام التطبيق في الوقت نفسه عبر عدة أجهزة وإجراء المزامنة في الوقت الفعلي، كما ظهر في الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق، وتطبيقات منافسة؛ أشهرها: تطبيق (تيليغرام) Telegram.

ففي شهر أغسطس الماضي، اكتشف موقع (WABetaInfo) المختص بتحليل الإصدارات التجريبية من تطبيق واتساب ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم على 4 أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ووفقًا لموقع gizmochina أيضًا؛ فإن ميزة دعم تعدد الأجهزة في المراحل النهائية من الاختبار.

وسيسمح إطلاق ميزة (دعم تعدد الأجهزة) لمستخدمي واتساب بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ويمكن مزامنة الرسائل عبر هذه الأجهزة في الوقت الفعلي؛ مما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى عند التبديل من تطبيق واتساب في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في الحاسوب المحمول.

ومع أن هذه الميزة هي عنصر أساسي في بعض برامج الدردشة المنافسة؛ إلا أن دعم تعدد الأجهزة لم يصل إلى تطبيق واتساب بعد، ومع ذلك، يؤكد موقع WABetaInfo أن هذه الميزة ستطلق قريبًا للمستخدمين.

كما شارك الموقع لقطة للشاشة تدّعي أنها لواجهة إصدار سطح المكتب الجديدة لتطبيق واتساب التي تعرض مزامنة سجل الدردشة الأخير من هاتف ذكي؛ حيث تظهر لقطة لشاشة واجهة المستخدم أيضًا أن عملية مزامنة الرسائل مؤمنة بتقنية (التشفير من طرف إلى طرف).