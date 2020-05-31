النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 16894

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان
سبق

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:56 PM

43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 16894

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
184

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,664
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,000
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,980
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,749

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة