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الصين تسجل 397 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس

109 حالات وفاة جديدة في إقليم "هوبي" و90 بـ "ووهان" عاصمة الإقليم

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، إن بر الصين الرئيس سجّل 397 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، انخفاضاً من 889 حالة يوم الخميس.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيس، إلى 76288 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيس، إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد؛ بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة، في حين توفي 90 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 397 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، إن بر الصين الرئيس سجّل 397 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، انخفاضاً من 889 حالة يوم الخميس.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيس، إلى 76288 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيس، إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد؛ بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة، في حين توفي 90 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
10:27 AM

الصين تسجل 397 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس

109 حالات وفاة جديدة في إقليم "هوبي" و90 بـ "ووهان" عاصمة الإقليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، إن بر الصين الرئيس سجّل 397 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، انخفاضاً من 889 حالة يوم الخميس.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيس، إلى 76288 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيس، إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد؛ بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة، في حين توفي 90 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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