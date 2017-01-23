الباحة.. ضبط قائد مركبة دهس وافدًا وهرب من الموقع

تسبب في وفاته.. أصلح أضرار سيارته لإخفاء معالم الحادث

تمكّنت شرطة الباحة من القبض على قائد مركبة بعد دهسه لوافد، وتسبب في وفاته، قبل هروبه من الموقع.

وقال العقيد سعد صالح طراد: شرطة الباحة ضبطت قائد السيارة بعد تورطه بارتكاب حادث دهس مقيم، نتجت عنه وفاته، وذلك على طريق الباحة العقيق، وهروبه من موقع الحادث، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها مركبته؛ لإخفاء معالم تورطه بارتكاب حادث الدهس.