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"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً

شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً
سبق

شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:33 PM

"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
25
17,462

شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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