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ماليزيا تعلن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية على المملكة.. غير مقبولة

وزارة الخارجية دعت المليشيات إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية

أدانت ماليزيا بشدة الهجمات الصاروخية التي شنها المتمردون الحوثيون على المملكة العربية السعودية يوميْ 27 و28 مارس.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، مليشيات الحوثي إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وأكدت دعم ماليزيا القوي للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم للصراع المستمر في اليمن.

وقالت في بيانها: "إن هذه الهجمات غير مقبولة ومروعة بالفعل؛ خاصة وأنها تأتي في وقت يقوم فيه المجتمع الدولي بتعبئة جهوده لمكافحة جائحة كوفيد 19 وآثارها على حياة مئات الآلاف من الناس حول العالم وعلى الاقتصاد العالمي".

ماليزيا المملكة العربية السعودية ميليشا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماليزيا تعلن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية على المملكة.. غير مقبولة
سبق

أدانت ماليزيا بشدة الهجمات الصاروخية التي شنها المتمردون الحوثيون على المملكة العربية السعودية يوميْ 27 و28 مارس.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، مليشيات الحوثي إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وأكدت دعم ماليزيا القوي للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم للصراع المستمر في اليمن.

وقالت في بيانها: "إن هذه الهجمات غير مقبولة ومروعة بالفعل؛ خاصة وأنها تأتي في وقت يقوم فيه المجتمع الدولي بتعبئة جهوده لمكافحة جائحة كوفيد 19 وآثارها على حياة مئات الآلاف من الناس حول العالم وعلى الاقتصاد العالمي".

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:03 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:53 PM

ماليزيا تعلن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية على المملكة.. غير مقبولة

وزارة الخارجية دعت المليشيات إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت ماليزيا بشدة الهجمات الصاروخية التي شنها المتمردون الحوثيون على المملكة العربية السعودية يوميْ 27 و28 مارس.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، مليشيات الحوثي إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وأكدت دعم ماليزيا القوي للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم للصراع المستمر في اليمن.

وقالت في بيانها: "إن هذه الهجمات غير مقبولة ومروعة بالفعل؛ خاصة وأنها تأتي في وقت يقوم فيه المجتمع الدولي بتعبئة جهوده لمكافحة جائحة كوفيد 19 وآثارها على حياة مئات الآلاف من الناس حول العالم وعلى الاقتصاد العالمي".

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