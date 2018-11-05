النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السياحة الزراعية والريفية بين السعودية والبحرين.. خطوات للمستقبل

"الفريدي": نتبنى نظرة تتوافق مع عادات المجتمع الخليجي والعربي

أفاد خبير السياحة والزراعة الريفية، راضي الفريدي، بأن "تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية" يواصل نشاطه في الوطن العربي بقيادة "صناع السياحة" و"تطوير الأعمال"، من خلال إبرام شراكة مميزة لتفعيل الفكرة السياحية مع المزارعين والمستثمرين وبين أفراد المجتمع المحلي.

وأشار إلى السعي لتنشيط ثقافة الزراعة المستدامة وإيجاد فكر سياحي جديد ومتميز يكون بديلاً للسياحة التقليدية بما يحقق المتعة والفائدة والتعليم للمواطن والمقيم والزائر.

وقال "الفريدي": سيتحقق ذلك من خلال نقل خبرة وتجارب التحالف في صناعة السياحة الزراعية والريفية ونقلها لبلادنا العربية وتطبيقها على المزارع بنكهة محلية تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الخليجي والعربي.

وزار فريق تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية الذي ضمّ راضي الفريدي رئيس "صناع السياحة"، وجاسم الهارون رئيس المهارات للأعمال ومزارع الجزيرة في مملكة البحرين، فريق مزارع الجزيرة بقيادة المدير العام للمزرعة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة.

واطلع الفريق على مرافق المزارع واستمع لشرح عن برامج المزارع الحالية والخطط المسقبلية في تطوير المزارع والتوسع في إضافة منتجات جديدة مع المحافظة على التميز والجودة التي طالما عرفت بها مزارع الجزيرة.

واجتمع فريق التحالف مع المسؤولين بمزارع الجزيرة لمناقشة فرص التكامل وتفعيل الاستثمار بالسياحة الزراعية والريفية بموقع المزارع بالبحرين أو من خلال المشاركة مع التحالف في إقامة مزرعة سياحية متكاملة بالسعودية.

وأكد فريق التحالف حرصه على تقديم جميع الخدمات والاستشارات المالية والإدارية والفنية الكي تنجح مزارع الجزيرة في مواصلة المضي قدماً في طريق الأمن الغذائي لمملكة البحرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السياحة الزراعية والريفية بين السعودية والبحرين.. خطوات للمستقبل
سبق

أفاد خبير السياحة والزراعة الريفية، راضي الفريدي، بأن "تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية" يواصل نشاطه في الوطن العربي بقيادة "صناع السياحة" و"تطوير الأعمال"، من خلال إبرام شراكة مميزة لتفعيل الفكرة السياحية مع المزارعين والمستثمرين وبين أفراد المجتمع المحلي.

وأشار إلى السعي لتنشيط ثقافة الزراعة المستدامة وإيجاد فكر سياحي جديد ومتميز يكون بديلاً للسياحة التقليدية بما يحقق المتعة والفائدة والتعليم للمواطن والمقيم والزائر.

وقال "الفريدي": سيتحقق ذلك من خلال نقل خبرة وتجارب التحالف في صناعة السياحة الزراعية والريفية ونقلها لبلادنا العربية وتطبيقها على المزارع بنكهة محلية تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الخليجي والعربي.

وزار فريق تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية الذي ضمّ راضي الفريدي رئيس "صناع السياحة"، وجاسم الهارون رئيس المهارات للأعمال ومزارع الجزيرة في مملكة البحرين، فريق مزارع الجزيرة بقيادة المدير العام للمزرعة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة.

واطلع الفريق على مرافق المزارع واستمع لشرح عن برامج المزارع الحالية والخطط المسقبلية في تطوير المزارع والتوسع في إضافة منتجات جديدة مع المحافظة على التميز والجودة التي طالما عرفت بها مزارع الجزيرة.

واجتمع فريق التحالف مع المسؤولين بمزارع الجزيرة لمناقشة فرص التكامل وتفعيل الاستثمار بالسياحة الزراعية والريفية بموقع المزارع بالبحرين أو من خلال المشاركة مع التحالف في إقامة مزرعة سياحية متكاملة بالسعودية.

وأكد فريق التحالف حرصه على تقديم جميع الخدمات والاستشارات المالية والإدارية والفنية الكي تنجح مزارع الجزيرة في مواصلة المضي قدماً في طريق الأمن الغذائي لمملكة البحرين.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:57 PM

السياحة الزراعية والريفية بين السعودية والبحرين.. خطوات للمستقبل

"الفريدي": نتبنى نظرة تتوافق مع عادات المجتمع الخليجي والعربي

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
7,426

أفاد خبير السياحة والزراعة الريفية، راضي الفريدي، بأن "تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية" يواصل نشاطه في الوطن العربي بقيادة "صناع السياحة" و"تطوير الأعمال"، من خلال إبرام شراكة مميزة لتفعيل الفكرة السياحية مع المزارعين والمستثمرين وبين أفراد المجتمع المحلي.

وأشار إلى السعي لتنشيط ثقافة الزراعة المستدامة وإيجاد فكر سياحي جديد ومتميز يكون بديلاً للسياحة التقليدية بما يحقق المتعة والفائدة والتعليم للمواطن والمقيم والزائر.

وقال "الفريدي": سيتحقق ذلك من خلال نقل خبرة وتجارب التحالف في صناعة السياحة الزراعية والريفية ونقلها لبلادنا العربية وتطبيقها على المزارع بنكهة محلية تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الخليجي والعربي.

وزار فريق تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية الذي ضمّ راضي الفريدي رئيس "صناع السياحة"، وجاسم الهارون رئيس المهارات للأعمال ومزارع الجزيرة في مملكة البحرين، فريق مزارع الجزيرة بقيادة المدير العام للمزرعة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة.

واطلع الفريق على مرافق المزارع واستمع لشرح عن برامج المزارع الحالية والخطط المسقبلية في تطوير المزارع والتوسع في إضافة منتجات جديدة مع المحافظة على التميز والجودة التي طالما عرفت بها مزارع الجزيرة.

واجتمع فريق التحالف مع المسؤولين بمزارع الجزيرة لمناقشة فرص التكامل وتفعيل الاستثمار بالسياحة الزراعية والريفية بموقع المزارع بالبحرين أو من خلال المشاركة مع التحالف في إقامة مزرعة سياحية متكاملة بالسعودية.

وأكد فريق التحالف حرصه على تقديم جميع الخدمات والاستشارات المالية والإدارية والفنية الكي تنجح مزارع الجزيرة في مواصلة المضي قدماً في طريق الأمن الغذائي لمملكة البحرين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة