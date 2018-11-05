السياحة الزراعية والريفية بين السعودية والبحرين.. خطوات للمستقبل

"الفريدي": نتبنى نظرة تتوافق مع عادات المجتمع الخليجي والعربي

أفاد خبير السياحة والزراعة الريفية، راضي الفريدي، بأن "تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية" يواصل نشاطه في الوطن العربي بقيادة "صناع السياحة" و"تطوير الأعمال"، من خلال إبرام شراكة مميزة لتفعيل الفكرة السياحية مع المزارعين والمستثمرين وبين أفراد المجتمع المحلي.

وأشار إلى السعي لتنشيط ثقافة الزراعة المستدامة وإيجاد فكر سياحي جديد ومتميز يكون بديلاً للسياحة التقليدية بما يحقق المتعة والفائدة والتعليم للمواطن والمقيم والزائر.

وقال "الفريدي": سيتحقق ذلك من خلال نقل خبرة وتجارب التحالف في صناعة السياحة الزراعية والريفية ونقلها لبلادنا العربية وتطبيقها على المزارع بنكهة محلية تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الخليجي والعربي.

وزار فريق تحالف تطوير السياحة الزراعية والريفية الذي ضمّ راضي الفريدي رئيس "صناع السياحة"، وجاسم الهارون رئيس المهارات للأعمال ومزارع الجزيرة في مملكة البحرين، فريق مزارع الجزيرة بقيادة المدير العام للمزرعة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة.

واطلع الفريق على مرافق المزارع واستمع لشرح عن برامج المزارع الحالية والخطط المسقبلية في تطوير المزارع والتوسع في إضافة منتجات جديدة مع المحافظة على التميز والجودة التي طالما عرفت بها مزارع الجزيرة.

واجتمع فريق التحالف مع المسؤولين بمزارع الجزيرة لمناقشة فرص التكامل وتفعيل الاستثمار بالسياحة الزراعية والريفية بموقع المزارع بالبحرين أو من خلال المشاركة مع التحالف في إقامة مزرعة سياحية متكاملة بالسعودية.

وأكد فريق التحالف حرصه على تقديم جميع الخدمات والاستشارات المالية والإدارية والفنية الكي تنجح مزارع الجزيرة في مواصلة المضي قدماً في طريق الأمن الغذائي لمملكة البحرين.