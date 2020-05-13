النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

قانوني لـ"سبق": نظام النيابة العامة الجديد نقلة تعزز استقلالية القضاء

أكد أنه سيعزز دورها بشكل أكبر ويمنحها قوة في تعزيز الأمن الوطني للمملكة

قال عضو اللجنة العليا لتطوير المحكمة الجزائية سابقاً المحامي فيصل محمد الشاطري لـ"سبق": إن تعديل المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل، نقلة نوعية لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام.

وأضاف: "رأينا منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اهتمامه ورعايته بالقضاء وتعزيز استقلاليته، ولا شك أن النيابة العامة مرت في عهده الميمون بنقلات نوعية، منها تغيير اسمها من (هيئة التحقيق والادعاء العام) إلى النيابة العامة، ثم بعد ذلك تعزيز استقلاليتها وربطها بالملك مباشرة، بعد أن كانت ترتبط بوزير الداخلية.

وأشار إلى أهمية الموافقة الملكية على تعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث جاءت تعزيزاً كبيراً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية والتي تعتبر النيابة أحد ركائزها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ويعزز دورها بشكل أكبر ويمنحها قوة في تعزيز الأمن الوطني للمملكة من خلال ما تقوم به من جهود في مكافحة الجريمة.

وتابع: "ويأتي دور المجتمع في أهمية الاستقلال القضائي من خلال مساهمته وبدور فعال في إرساء السلام الاجتماعي في الدولة، وذلك بما يوفره ويكفله من حماية واسعة للحقوق والحريات والذي بدوره يدفع الأشخاص إلى اللجوء إلى القضاء لاستقلاليته، وبهذا القرار التاريخي للنيابة العامة يكون خادم الحرمين الشريفين أيده الله قد أسس العهد الجديد لاستقلال النيابة العامة، وجعل ارتباطها به حفظه الله لتكون أقوى وأفضل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قانوني لـ"سبق": نظام النيابة العامة الجديد نقلة تعزز استقلالية القضاء
سبق

قال عضو اللجنة العليا لتطوير المحكمة الجزائية سابقاً المحامي فيصل محمد الشاطري لـ"سبق": إن تعديل المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل، نقلة نوعية لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام.

وأضاف: "رأينا منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اهتمامه ورعايته بالقضاء وتعزيز استقلاليته، ولا شك أن النيابة العامة مرت في عهده الميمون بنقلات نوعية، منها تغيير اسمها من (هيئة التحقيق والادعاء العام) إلى النيابة العامة، ثم بعد ذلك تعزيز استقلاليتها وربطها بالملك مباشرة، بعد أن كانت ترتبط بوزير الداخلية.

وأشار إلى أهمية الموافقة الملكية على تعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث جاءت تعزيزاً كبيراً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية والتي تعتبر النيابة أحد ركائزها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ويعزز دورها بشكل أكبر ويمنحها قوة في تعزيز الأمن الوطني للمملكة من خلال ما تقوم به من جهود في مكافحة الجريمة.

وتابع: "ويأتي دور المجتمع في أهمية الاستقلال القضائي من خلال مساهمته وبدور فعال في إرساء السلام الاجتماعي في الدولة، وذلك بما يوفره ويكفله من حماية واسعة للحقوق والحريات والذي بدوره يدفع الأشخاص إلى اللجوء إلى القضاء لاستقلاليته، وبهذا القرار التاريخي للنيابة العامة يكون خادم الحرمين الشريفين أيده الله قد أسس العهد الجديد لاستقلال النيابة العامة، وجعل ارتباطها به حفظه الله لتكون أقوى وأفضل.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:43 PM

قانوني لـ"سبق": نظام النيابة العامة الجديد نقلة تعزز استقلالية القضاء

أكد أنه سيعزز دورها بشكل أكبر ويمنحها قوة في تعزيز الأمن الوطني للمملكة

A A A
خلود غنام - الرياض
0
1,570

قال عضو اللجنة العليا لتطوير المحكمة الجزائية سابقاً المحامي فيصل محمد الشاطري لـ"سبق": إن تعديل المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل، نقلة نوعية لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام.

وأضاف: "رأينا منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اهتمامه ورعايته بالقضاء وتعزيز استقلاليته، ولا شك أن النيابة العامة مرت في عهده الميمون بنقلات نوعية، منها تغيير اسمها من (هيئة التحقيق والادعاء العام) إلى النيابة العامة، ثم بعد ذلك تعزيز استقلاليتها وربطها بالملك مباشرة، بعد أن كانت ترتبط بوزير الداخلية.

وأشار إلى أهمية الموافقة الملكية على تعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث جاءت تعزيزاً كبيراً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية والتي تعتبر النيابة أحد ركائزها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ويعزز دورها بشكل أكبر ويمنحها قوة في تعزيز الأمن الوطني للمملكة من خلال ما تقوم به من جهود في مكافحة الجريمة.

وتابع: "ويأتي دور المجتمع في أهمية الاستقلال القضائي من خلال مساهمته وبدور فعال في إرساء السلام الاجتماعي في الدولة، وذلك بما يوفره ويكفله من حماية واسعة للحقوق والحريات والذي بدوره يدفع الأشخاص إلى اللجوء إلى القضاء لاستقلاليته، وبهذا القرار التاريخي للنيابة العامة يكون خادم الحرمين الشريفين أيده الله قد أسس العهد الجديد لاستقلال النيابة العامة، وجعل ارتباطها به حفظه الله لتكون أقوى وأفضل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,192
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,287

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة