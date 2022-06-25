"كوشنر": الاقتصاد شرط مسبق لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أشار إلى أن الشق السياسي لن يبحث في مؤتمر البحرين

قال المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الثلاثاء): "إن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل، لكن الاتفاق على مسار اقتصادي للمضي قدماً شرط ضروري للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأوضح "كوشنر" خلال حديثه في بداية مؤتمر في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من خطة أمريكية طال انتظارها للسلام بين العرب وإسرائيل، أن الشق السياسي لن يخضع للبحث في المؤتمر، وفقاً لـ"رويترز".

وجرى الكشف هذا الأسبوع عن المخطط التنموي الذي يبلغ حجمه 50 مليار دولار ويواجه انتقادات شديدة من جانب الفلسطينيين والعرب في أنحاء المنطقة.