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إصدار 19 مخالفةً بحق مواطنين ومقيمين جمعوا تبرعات دون الحصول على ترخيص

أعلن عنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.. بالتنسيق مع الجهات المختصة

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المختصة 19 مخالفةً بحق ثمانية مواطنين وأحد عشر مقيماً، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم لنشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص المركز.

يأتي ذلك في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ إجمالي المخالفات خلال الأربعة أشهر الماضية 70 مخالفة.

ويهيب المركز بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالعمل وفق لائحة جمع التبرعات التي تكفل التبرع بطريقة نظامية عبر قنوات رسمية مخصصة لذلك، مؤكداً دعمه الدائم لجميع وجوه العمل التنموي الخيري النظامي الذي يحد من عمليات الاستغلال المالي في مواطن الشبهات ويسعى لحفظ الأمن الوطني.

كما ينوه المركز بالتبرعات التي يسهم بها الأفراد، ويهيب بالجميع التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، وذلك سعيًا لحفظ الأمن الوطني ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصدار 19 مخالفةً بحق مواطنين ومقيمين جمعوا تبرعات دون الحصول على ترخيص
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المختصة 19 مخالفةً بحق ثمانية مواطنين وأحد عشر مقيماً، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم لنشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص المركز.

يأتي ذلك في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ إجمالي المخالفات خلال الأربعة أشهر الماضية 70 مخالفة.

ويهيب المركز بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالعمل وفق لائحة جمع التبرعات التي تكفل التبرع بطريقة نظامية عبر قنوات رسمية مخصصة لذلك، مؤكداً دعمه الدائم لجميع وجوه العمل التنموي الخيري النظامي الذي يحد من عمليات الاستغلال المالي في مواطن الشبهات ويسعى لحفظ الأمن الوطني.

كما ينوه المركز بالتبرعات التي يسهم بها الأفراد، ويهيب بالجميع التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، وذلك سعيًا لحفظ الأمن الوطني ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
03:53 PM

إصدار 19 مخالفةً بحق مواطنين ومقيمين جمعوا تبرعات دون الحصول على ترخيص

أعلن عنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.. بالتنسيق مع الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المختصة 19 مخالفةً بحق ثمانية مواطنين وأحد عشر مقيماً، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم لنشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص المركز.

يأتي ذلك في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ إجمالي المخالفات خلال الأربعة أشهر الماضية 70 مخالفة.

ويهيب المركز بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالعمل وفق لائحة جمع التبرعات التي تكفل التبرع بطريقة نظامية عبر قنوات رسمية مخصصة لذلك، مؤكداً دعمه الدائم لجميع وجوه العمل التنموي الخيري النظامي الذي يحد من عمليات الاستغلال المالي في مواطن الشبهات ويسعى لحفظ الأمن الوطني.

كما ينوه المركز بالتبرعات التي يسهم بها الأفراد، ويهيب بالجميع التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، وذلك سعيًا لحفظ الأمن الوطني ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

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