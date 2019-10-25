تحسباً للأمطار .. سفارة المملكة بالقاهرة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر

أكّدت أهمية تحرُّك المسافرين للمطار قبل مواعيد الرحلات بوقت كافٍ

دعت السفارة السعودية في القاهرة، مواطنيها، إلى توخي الحيطة والحذر في تحركاتهم، مؤكدة أهمية تحرُّك المسافرين للمطار في وقتٍ مبكرٍ قبل المواعيد المقررة للرحلات.

وأوضحت السفارة أن هذا التنبيه يأتي نظراً لتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة وغداً السبت.

وقالت السفارة: في حال رغبة المواطنين الكرام التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة، نأمل الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بشؤون السعوديين: 01145331197.