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وفاة أول حالتين من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"

في الحجر الصحي.. رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"، المحتجزة رهن الحجر الصحي، بعد تفشي الفيروس بين ركابها.

وقالت وكالة "NHK" الرسمية نقلًا عن مصادر حكومية: "فارَقَ الحياة اثنان من ركاب سفينة دايموند برنسيس السياحية الخاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا".

ووفق "روسيا اليوم" أشارت القناة إلى أن الراكبيْن هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر.

من جهتها، أكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين المتوفيين ليسا من مواطني روسيا.

ووُضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بعدوى "كورونا". وتم نقل مَن ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

فيروس كورونا الجديد دايموند برنسيس السلطات اليابانية

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وفاة أول حالتين من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"
سبق

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"، المحتجزة رهن الحجر الصحي، بعد تفشي الفيروس بين ركابها.

وقالت وكالة "NHK" الرسمية نقلًا عن مصادر حكومية: "فارَقَ الحياة اثنان من ركاب سفينة دايموند برنسيس السياحية الخاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا".

ووفق "روسيا اليوم" أشارت القناة إلى أن الراكبيْن هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر.

من جهتها، أكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين المتوفيين ليسا من مواطني روسيا.

ووُضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بعدوى "كورونا". وتم نقل مَن ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:31 AM

وفاة أول حالتين من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"

في الحجر الصحي.. رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"، المحتجزة رهن الحجر الصحي، بعد تفشي الفيروس بين ركابها.

وقالت وكالة "NHK" الرسمية نقلًا عن مصادر حكومية: "فارَقَ الحياة اثنان من ركاب سفينة دايموند برنسيس السياحية الخاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا".

ووفق "روسيا اليوم" أشارت القناة إلى أن الراكبيْن هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر.

من جهتها، أكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين المتوفيين ليسا من مواطني روسيا.

ووُضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بعدوى "كورونا". وتم نقل مَن ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

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