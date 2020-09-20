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"الإعلام" تطلق الفيلم الوثائقي السعودي "مرحلة صعبة"

في عرض خاص يؤرخ لفترة الجائحة

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام اليوم، باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية فيلم بعنوان (مرحلة صعبة)، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

حضر العرض عددٌ من الأمراء والوزراء وعددٌ من المسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.

ويجسد الفيلم قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفانٍ وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث إن إنتاج الفيلم بتوجيه من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

وأوضح الدكتور المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

وأضاف للتواصل أن أربع شركات تديرها كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج هذا الفيلم تحت قيادة وزارة الإعلام، وقامت بالاستعانة بخبرات شركات محلية أخرى، كما قدمت شركة الاتصالات السعودية STC الرعاية اللازمة للفيلم.

وأكد وكيل وزارة الإعلام أن فيلم (مرحلة صعبة) بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع، مضيفًا أن إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصل لها السوق العالمي، وأن وزارة الإعلام ستقدم الدعم اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من تقديم أعمال ترقى للمستوى العالمي.

ويُذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، وعبر حساب التواصل الحكومي على منصة "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإعلام" تطلق الفيلم الوثائقي السعودي "مرحلة صعبة"
سبق

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام اليوم، باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية فيلم بعنوان (مرحلة صعبة)، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

حضر العرض عددٌ من الأمراء والوزراء وعددٌ من المسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.

ويجسد الفيلم قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفانٍ وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث إن إنتاج الفيلم بتوجيه من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

وأوضح الدكتور المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

وأضاف للتواصل أن أربع شركات تديرها كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج هذا الفيلم تحت قيادة وزارة الإعلام، وقامت بالاستعانة بخبرات شركات محلية أخرى، كما قدمت شركة الاتصالات السعودية STC الرعاية اللازمة للفيلم.

وأكد وكيل وزارة الإعلام أن فيلم (مرحلة صعبة) بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع، مضيفًا أن إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصل لها السوق العالمي، وأن وزارة الإعلام ستقدم الدعم اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من تقديم أعمال ترقى للمستوى العالمي.

ويُذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، وعبر حساب التواصل الحكومي على منصة "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
10:56 PM

"الإعلام" تطلق الفيلم الوثائقي السعودي "مرحلة صعبة"

في عرض خاص يؤرخ لفترة الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام اليوم، باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية فيلم بعنوان (مرحلة صعبة)، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

حضر العرض عددٌ من الأمراء والوزراء وعددٌ من المسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.

ويجسد الفيلم قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفانٍ وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث إن إنتاج الفيلم بتوجيه من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

وأوضح الدكتور المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

وأضاف للتواصل أن أربع شركات تديرها كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج هذا الفيلم تحت قيادة وزارة الإعلام، وقامت بالاستعانة بخبرات شركات محلية أخرى، كما قدمت شركة الاتصالات السعودية STC الرعاية اللازمة للفيلم.

وأكد وكيل وزارة الإعلام أن فيلم (مرحلة صعبة) بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع، مضيفًا أن إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصل لها السوق العالمي، وأن وزارة الإعلام ستقدم الدعم اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من تقديم أعمال ترقى للمستوى العالمي.

ويُذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، وعبر حساب التواصل الحكومي على منصة "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

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