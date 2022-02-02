أمين عسير يُراجع خطة معالجة التشوه البصري والأعمال المتأخرة

أكد على الجهات الخدمية الالتزام بالمواصفات للأعمال المدنية

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة، خطة معالجة التشوه البصري والأعمال المتأخرة مع الجهات الخدمية الأخرى.



جاء ذلك لضمان إنجاز أعمال معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري على أكمل وجه من قبل الجهات الخدمية في مدن ومحافظات المنطقة كافة.



وأكّد "الحميدي" خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة الإدارات المعنية بالأمانة والجهات الخدمية الأخرى، أن الأمانة وضعت الحوكمة وخطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أفضل النتائج المطلوبة في معالجة التشوهات البصرية في المنطقة.



وشدد على ضرورة التركيز في عناصر إصلاح الأساسيات وتحديد الأولويات والتنفيذ خلال المدة القليلة المقبلة.



كما شدد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الجهات الخدمية الأخرى المقاولين المنفذين لتمديد الخدمات أولًا بأول، وإلزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المقرّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



وكذلك مع توحيد إجراءات اختبار المواد طبقًا لمواصفات الأمانة والالتزام بها؛ لضمان تحقيق التعاون وتوحيد الجهود لمعالجة الملاحظات الفنية ومعالجة التشوهات البصرية.