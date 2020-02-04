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السفير السعودي في الأردن: أبوابنا مفتوحة للمواطن 24 ساعة

قال: بيت السعوديين الأول خارج الوطن.. ونقدم كل التسهيلات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، المعيّن حديثًا، أن توجيهات القيادة تؤكد ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى أن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشاكلهم.

وقال "السديري": خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يؤكدان ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى أن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال حفل غداء أمس، أقامه بمقر السفارة على شرف جمع من المواطنين ورجال الأعمال السعوديين الموجودين في الأردن.

وأكد "السديري" أنه وزملاءه أعضاء السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها، ما وُضعوا هنا إلا لخدمة أبناء الوطن، وأن أبواب السفارة مفتوحة لهم على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن المواطن هو الرقيب الأول والصورة الجميلة الحقيقية للوطن الكبير في الخارج.

وفي نهاية اللقاء استمع السفير "السديري" إلى ملاحظات المواطنين ورجال الأعمال، موجهًا طاقم السفارة للتعامل معها وإنجازها.

ووفقًا لوزارة السياحة الأردنية؛ فإن عدد السياح السعوديين إلى الأردن تجاوَزَ عددهم 850 ألفًا؛ وبذلك تكون الأولى عالميًّا في استقبال السياح السعوديين من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فضلًا عن المترددين للعلاج والطلبة ورجال الأعمال.

سفير خادم الحرمين الشريفين الأردن نايف بن بندر السديري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير السعودي في الأردن: أبوابنا مفتوحة للمواطن 24 ساعة
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، المعيّن حديثًا، أن توجيهات القيادة تؤكد ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى أن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشاكلهم.

وقال "السديري": خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يؤكدان ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى أن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال حفل غداء أمس، أقامه بمقر السفارة على شرف جمع من المواطنين ورجال الأعمال السعوديين الموجودين في الأردن.

وأكد "السديري" أنه وزملاءه أعضاء السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها، ما وُضعوا هنا إلا لخدمة أبناء الوطن، وأن أبواب السفارة مفتوحة لهم على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن المواطن هو الرقيب الأول والصورة الجميلة الحقيقية للوطن الكبير في الخارج.

وفي نهاية اللقاء استمع السفير "السديري" إلى ملاحظات المواطنين ورجال الأعمال، موجهًا طاقم السفارة للتعامل معها وإنجازها.

ووفقًا لوزارة السياحة الأردنية؛ فإن عدد السياح السعوديين إلى الأردن تجاوَزَ عددهم 850 ألفًا؛ وبذلك تكون الأولى عالميًّا في استقبال السياح السعوديين من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فضلًا عن المترددين للعلاج والطلبة ورجال الأعمال.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:54 PM

السفير السعودي في الأردن: أبوابنا مفتوحة للمواطن 24 ساعة

قال: بيت السعوديين الأول خارج الوطن.. ونقدم كل التسهيلات

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بدر الجبل - تبوك
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، المعيّن حديثًا، أن توجيهات القيادة تؤكد ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى أن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشاكلهم.

وقال "السديري": خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يؤكدان ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وعلى أن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال حفل غداء أمس، أقامه بمقر السفارة على شرف جمع من المواطنين ورجال الأعمال السعوديين الموجودين في الأردن.

وأكد "السديري" أنه وزملاءه أعضاء السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها، ما وُضعوا هنا إلا لخدمة أبناء الوطن، وأن أبواب السفارة مفتوحة لهم على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن المواطن هو الرقيب الأول والصورة الجميلة الحقيقية للوطن الكبير في الخارج.

وفي نهاية اللقاء استمع السفير "السديري" إلى ملاحظات المواطنين ورجال الأعمال، موجهًا طاقم السفارة للتعامل معها وإنجازها.

ووفقًا لوزارة السياحة الأردنية؛ فإن عدد السياح السعوديين إلى الأردن تجاوَزَ عددهم 850 ألفًا؛ وبذلك تكون الأولى عالميًّا في استقبال السياح السعوديين من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فضلًا عن المترددين للعلاج والطلبة ورجال الأعمال.

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