"عبدالرزاق حمدالله" يرفض مرافقة بعثة "النصر" لـ"المجمعة"

كشفت أنباء عن رفض اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق النصراوي، مرافقة بعثة الفريق لمواجهة الفيصلي غدًا.

وبحسب تلك الأنباء فإن اللاعب أغلق جميع جوالاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وصول الإدارة إليه.

وبيَّنت أن اللاعب اعترض على خصومات تم توقيعها عليه بسبب غيابه عن التدريبات، وأنه لا يرغب في توقيع خصومات عليه.

وتصر الإدارة على محاسبته، وعدم الرضوخ لطلباته حتى لا تفقد السيطرة على الفريق.