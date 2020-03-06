النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالرزاق حمدالله" يرفض مرافقة بعثة "النصر" لـ"المجمعة"

كشفت أنباء عن رفض اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق النصراوي، مرافقة بعثة الفريق لمواجهة الفيصلي غدًا.

وبحسب تلك الأنباء فإن اللاعب أغلق جميع جوالاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وصول الإدارة إليه.

وبيَّنت أن اللاعب اعترض على خصومات تم توقيعها عليه بسبب غيابه عن التدريبات، وأنه لا يرغب في توقيع خصومات عليه.

وتصر الإدارة على محاسبته، وعدم الرضوخ لطلباته حتى لا تفقد السيطرة على الفريق.

عبدالرزاق حمدالله النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"عبدالرزاق حمدالله" يرفض مرافقة بعثة "النصر" لـ"المجمعة"
سبق

كشفت أنباء عن رفض اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق النصراوي، مرافقة بعثة الفريق لمواجهة الفيصلي غدًا.

وبحسب تلك الأنباء فإن اللاعب أغلق جميع جوالاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وصول الإدارة إليه.

وبيَّنت أن اللاعب اعترض على خصومات تم توقيعها عليه بسبب غيابه عن التدريبات، وأنه لا يرغب في توقيع خصومات عليه.

وتصر الإدارة على محاسبته، وعدم الرضوخ لطلباته حتى لا تفقد السيطرة على الفريق.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
08:26 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
10:02 PM

"عبدالرزاق حمدالله" يرفض مرافقة بعثة "النصر" لـ"المجمعة"

A A A
محمد السيّد - الرياض
24
10,551

كشفت أنباء عن رفض اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق النصراوي، مرافقة بعثة الفريق لمواجهة الفيصلي غدًا.

وبحسب تلك الأنباء فإن اللاعب أغلق جميع جوالاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وصول الإدارة إليه.

وبيَّنت أن اللاعب اعترض على خصومات تم توقيعها عليه بسبب غيابه عن التدريبات، وأنه لا يرغب في توقيع خصومات عليه.

وتصر الإدارة على محاسبته، وعدم الرضوخ لطلباته حتى لا تفقد السيطرة على الفريق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,017
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,920
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,173

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة