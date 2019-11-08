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تُرِك موصلًا بالكهرباء.. "جوال" يتسبب في حريق بمنزل بحائل

حادثٌ باشرَهَ "الدفاع المدني" دون إصابات وقدّم نصائحه للسلامة

باشَرَ الدفاع المدني بحائل، حادث حريق اندلع بمنزل بحي الخزامي، ظهر اليوم الجمعة، تَسَبّب فيه ترْك جهاز جوال موصلًا بالكهرباء.
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل مقدم نافع بن عليان الحربي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى غرف المنزل دون إصابة أحد بأذى ولله الحمد.
وشدد الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية الأخذ بسبل السلامة، وتجنب ترك الأجهزة موصلة بالتيار لفترة طويلة أو استعمال الموصلات المقلدة أو رديئة الصنع.

حادث حريق الدفاع المدني حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تُرِك موصلًا بالكهرباء.. "جوال" يتسبب في حريق بمنزل بحائل
سبق

باشَرَ الدفاع المدني بحائل، حادث حريق اندلع بمنزل بحي الخزامي، ظهر اليوم الجمعة، تَسَبّب فيه ترْك جهاز جوال موصلًا بالكهرباء.
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل مقدم نافع بن عليان الحربي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى غرف المنزل دون إصابة أحد بأذى ولله الحمد.
وشدد الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية الأخذ بسبل السلامة، وتجنب ترك الأجهزة موصلة بالتيار لفترة طويلة أو استعمال الموصلات المقلدة أو رديئة الصنع.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:28 PM

تُرِك موصلًا بالكهرباء.. "جوال" يتسبب في حريق بمنزل بحائل

حادثٌ باشرَهَ "الدفاع المدني" دون إصابات وقدّم نصائحه للسلامة

A A A
خالد السليمي - حائل
2
2,194

باشَرَ الدفاع المدني بحائل، حادث حريق اندلع بمنزل بحي الخزامي، ظهر اليوم الجمعة، تَسَبّب فيه ترْك جهاز جوال موصلًا بالكهرباء.
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل مقدم نافع بن عليان الحربي، أن فِرَق الدفاع المدني باشرت الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى غرف المنزل دون إصابة أحد بأذى ولله الحمد.
وشدد الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية الأخذ بسبل السلامة، وتجنب ترك الأجهزة موصلة بالتيار لفترة طويلة أو استعمال الموصلات المقلدة أو رديئة الصنع.

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