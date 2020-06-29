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من يناير.. روسيا تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية

إيفانوف: يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره

أعلن يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، أمس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتباراً من يناير المقبل.

في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، ذكر المسؤول أن سكان هذه الدول الـ 113 يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة، أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول ذات الشأن.

ووفق "روسيا اليوم" أوضح نائب الوزير أن هناك قائمة أولية من 53 دولة بإمكان مواطنيها الدخول بالتأشيرات الإلكترونية إلى المناطق "التجريبية"، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينغراد، ومدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولاً أخرى عدة.

ولفت إيفانوف إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حالياً دخول الأراضي الروسية دون تأشيرات أصلاً، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقاً مع هذه الدول.

روسيا

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من يناير.. روسيا تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية
سبق

أعلن يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، أمس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتباراً من يناير المقبل.

في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، ذكر المسؤول أن سكان هذه الدول الـ 113 يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة، أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول ذات الشأن.

ووفق "روسيا اليوم" أوضح نائب الوزير أن هناك قائمة أولية من 53 دولة بإمكان مواطنيها الدخول بالتأشيرات الإلكترونية إلى المناطق "التجريبية"، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينغراد، ومدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولاً أخرى عدة.

ولفت إيفانوف إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حالياً دخول الأراضي الروسية دون تأشيرات أصلاً، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقاً مع هذه الدول.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:24 AM

من يناير.. روسيا تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية

إيفانوف: يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، أمس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتباراً من يناير المقبل.

في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، ذكر المسؤول أن سكان هذه الدول الـ 113 يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة، أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول ذات الشأن.

ووفق "روسيا اليوم" أوضح نائب الوزير أن هناك قائمة أولية من 53 دولة بإمكان مواطنيها الدخول بالتأشيرات الإلكترونية إلى المناطق "التجريبية"، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينغراد، ومدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولاً أخرى عدة.

ولفت إيفانوف إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حالياً دخول الأراضي الروسية دون تأشيرات أصلاً، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقاً مع هذه الدول.

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