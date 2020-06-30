"بايدن": الضربات في سوريا والعراق استهدفت ردع إيران

لإضعاف وتعطيل الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن الضربات التي أمر بتوجيهها في السابع والعشرين من يونيو، كانت للحماية والدفاع عن سلامة أفراد القوات الأمريكية، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها، إضافة إلى ردع إيران والميليشيات المدعومة منها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت بلاده".

وفي رسالة وجهها جو بايدن إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي- حسب موقع العربية- قال إن "المنشآت المستهدفة في سوريا والعراق، كانت مستخدمة من الميليشيات المدعومة من إيران لشن سلسلة من الهجمات الجوية ضد أفراد القوات الأمريكية ومنشآتها في العراق".

وأشار إلى تصاعد هجمات هذه الميليشيات في الأشهر الأخيرة، إذ شملت هجمات على قاعدة بلد الجوية في 4 إبريل و18 إبريل و3 مايو 2021، ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي في 2 مايو 2021، وقاعدة الأسد الجوية في 4 و24 مايو 2021.

كما استهدفت هجمات الطائرات من دون طيار الأخيرة منشآت أمريكية في أربيل في 14 إبريل 2021، وقاعدة الأسد الجوية في 8 مايو 2021، وقاعدة بشور الجوية في 10 مايو 2021، ومنشآت الولايات المتحدة بالقرب من مطار بغداد الدولي في 9 يونيو 2021.

وأشار بايدن في رسالته إلى أن ذلك أدى إلى "إصابة وتهديد أرواح أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف".