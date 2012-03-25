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4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين

مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 45 يوماً 357 مسجداً تمّ فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 10 مساجد -مؤقتاً- في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 45 يوماً إلى 357 مسجداً؛ تمّ فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة، هي: 4 مساجد في منطقة الرياض؛ تمّ رصد 4 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة جازان؛ تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية؛ تمّ رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة نجران بمعدل اصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد؛ مسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد، بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة كافة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 10 مساجد -مؤقتاً- في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 45 يوماً إلى 357 مسجداً؛ تمّ فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة، هي: 4 مساجد في منطقة الرياض؛ تمّ رصد 4 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة جازان؛ تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية؛ تمّ رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة نجران بمعدل اصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد؛ مسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد، بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة كافة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:55 PM

4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين

مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 45 يوماً 357 مسجداً تمّ فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 10 مساجد -مؤقتاً- في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 45 يوماً إلى 357 مسجداً؛ تمّ فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة، هي: 4 مساجد في منطقة الرياض؛ تمّ رصد 4 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة جازان؛ تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية؛ تمّ رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة نجران بمعدل اصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد؛ مسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد، بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة كافة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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