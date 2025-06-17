بعد صفقة الاستحواذ .. "الدباغ" رئيساً لمجلس إدارة "سابك"

مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة وتعيين ثلاثة أعضاء جدد

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم امس الثلاثاء 16 يونيو 2020 على تعيين المهندس خالد بن هاشم الدباغ، رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من نفس التاريخ.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المجلس وافق على قبول استقالة وتعيين ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها، ويكون سريانها من وقت الموافقة عليها.

وأوضحت أن الأعضاء المستقيلين هم: الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (غير تنفيذي)، روبيرتو قيالدوني (غير تنفيذي)، راشد بن إبراهيم شريف (غير تنفيذي).

وبينت أن سبب الاستقالة يعود إلى إتمام صفقة استحواذ شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" لأسهم صندوق الاستثمارات العامة في شركة "سابك".

وتم تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2020 وهم الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ (غير تنفيذي)، أوليفير ثوريل (غير تنفيذي)، وزياد بن ثامر المرشد (غير تنفيذي).

وبينت أن خالد بن هاشم الدباغ، يتمتع بخبرات عملية واسعة في المجالين الإداري والمالي، ويشغل حالياً منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في شركة أرامكو السعودية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة توليدو في الولايات المتحدة.

وأضافت أن أوليفير ثوريل يتمتع بخبرات عملية واسعة في مجال البتروكيماويات وتطوير الأعمال، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس للكيماويات في شركة أرامكو السعودية. وحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم والاقتصاد من جامعة العلوم التطبيقية في فرنسا.

وقالت إن زياد بن ثامر المرشد، يتمتع بخبرات عملية واسعة في الأعمال الدولية ومجالات الطاقة والبتروكيماويات ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة أرامكو السعودية. وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ووافق مجلس الادارة على تعيين صلاح بن محمد الحريقي، عضو لجنة المراجعة (من خارج أعضاء مجلس الإدارة).

وأوضحت أن الحريقي، يتمتع بخبرات عملية واسعة في المجالات المالية والمحاسبية، ويشغل حالياً منصب المراقب المالي في شركة أرامكو السعودية، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وقالت إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف تُعرض هذه التعيينات على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.