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لاعبة كرة القدم جوهرة السديري: العربي الكويتي بداية للاحتراف

تألقت بدوري جدة النسائي مع فريق "إيغيلز"

تألقت لاعبة كرة القدم جوهرة السديري بدوري جدة النسائي مع فريق جدة إيغيلز وشاركت بثلاث مباريات نجحت من خلالها بتسجيل 8 أهداف ونجح الفريق بالفوز بلقب الدوري بتصدره المركز الأول، وتواجدت الأسبوع الماضي ضمن صفوف نادي العربي الكويتي بفترة معايشه لكسب مزيد من الخبرة وخطوة أولى للاحتراف بعالم كرة القدم..

وقالت عن الدوري الكويتي للصالات إنه يحظى بشعبية كبيرة ودعم من جميع الأطراف فأجواء المباريات ممتعة ومثيرة تزيد من حماس اللاعبات والجمهور للحضور والمساندة بالتشجيع.

وأضافت: اخترت نادي العربي الكويتي لأنه من أقوى الأندية المنافسة والمرشحة دوماً للألقاب ونجح الفريق بالوصول إلى النهائي بعد فوزه على القادسية بنتيجة 7-4 .

وأعربت عن شكرها لنادي العربي الكويتي من إداريين ومدربين ولاعبات، وبينت أنه في هذه الفترة البسيطة اكتسبت الكثير من الخبرة ولديهم جودة عالية بالتدريب والانضباط داخل وخارج الملعب.

الدوري النسائي جدة العربي الكويتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبة كرة القدم جوهرة السديري: العربي الكويتي بداية للاحتراف
سبق

تألقت لاعبة كرة القدم جوهرة السديري بدوري جدة النسائي مع فريق جدة إيغيلز وشاركت بثلاث مباريات نجحت من خلالها بتسجيل 8 أهداف ونجح الفريق بالفوز بلقب الدوري بتصدره المركز الأول، وتواجدت الأسبوع الماضي ضمن صفوف نادي العربي الكويتي بفترة معايشه لكسب مزيد من الخبرة وخطوة أولى للاحتراف بعالم كرة القدم..

وقالت عن الدوري الكويتي للصالات إنه يحظى بشعبية كبيرة ودعم من جميع الأطراف فأجواء المباريات ممتعة ومثيرة تزيد من حماس اللاعبات والجمهور للحضور والمساندة بالتشجيع.

وأضافت: اخترت نادي العربي الكويتي لأنه من أقوى الأندية المنافسة والمرشحة دوماً للألقاب ونجح الفريق بالوصول إلى النهائي بعد فوزه على القادسية بنتيجة 7-4 .

وأعربت عن شكرها لنادي العربي الكويتي من إداريين ومدربين ولاعبات، وبينت أنه في هذه الفترة البسيطة اكتسبت الكثير من الخبرة ولديهم جودة عالية بالتدريب والانضباط داخل وخارج الملعب.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
12:13 AM

لاعبة كرة القدم جوهرة السديري: العربي الكويتي بداية للاحتراف

تألقت بدوري جدة النسائي مع فريق "إيغيلز"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
3,386

تألقت لاعبة كرة القدم جوهرة السديري بدوري جدة النسائي مع فريق جدة إيغيلز وشاركت بثلاث مباريات نجحت من خلالها بتسجيل 8 أهداف ونجح الفريق بالفوز بلقب الدوري بتصدره المركز الأول، وتواجدت الأسبوع الماضي ضمن صفوف نادي العربي الكويتي بفترة معايشه لكسب مزيد من الخبرة وخطوة أولى للاحتراف بعالم كرة القدم..

وقالت عن الدوري الكويتي للصالات إنه يحظى بشعبية كبيرة ودعم من جميع الأطراف فأجواء المباريات ممتعة ومثيرة تزيد من حماس اللاعبات والجمهور للحضور والمساندة بالتشجيع.

وأضافت: اخترت نادي العربي الكويتي لأنه من أقوى الأندية المنافسة والمرشحة دوماً للألقاب ونجح الفريق بالوصول إلى النهائي بعد فوزه على القادسية بنتيجة 7-4 .

وأعربت عن شكرها لنادي العربي الكويتي من إداريين ومدربين ولاعبات، وبينت أنه في هذه الفترة البسيطة اكتسبت الكثير من الخبرة ولديهم جودة عالية بالتدريب والانضباط داخل وخارج الملعب.

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