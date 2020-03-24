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مطاعم "صب واى" العالمية تُكَرِّم شركة "شامل" للأطعمة

خلال فعاليات المؤتمر السنوي لقادة تطوير الأعمال بأمريكا

قامت مطاعم "صب واى" العالمية، جريًا على عادتها السنوية، بتكريم عدد من وكلاء تطويرالأعمال والوكلاء الرئيسيين في الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا على أدائمهم المتميز.

جاء ذلك خلال مؤتمر قادة التطويرالسنوي والذي عقدته صب واى في مطلع هذا الشهر "مارس 2020" في مدينتي "أورلاندو، فلوريدا" بأمريكا.

وقدمّت الإدارة العليا لمطاعم "صب واى"، خلال هذا المؤتمر، عدة جوائز لثلاث فئات تتضمن "المشاركة المتميزة والعالية في خدمة المجتمع، التميز في خدمة الزبائن، والريادة في تطويرالأعمال وافتتاح الفروع الجديدة".

جدير بالذكر أن شركة "صب واى" العالمية لديها أكثر من 300 وكيل لتطويرالأعمال ووكلاء رئيسيين يتواجدون في 106 بلدان حول العالم، وفي كافة الولايات الأمريكية الذين يعملون جميعم من أجل التأكد من الالتزام التام في تطبيق المعايير المطلوبة من قبل "صب واى" العالمية في كافة الفروع، وكذلك لزيادة انتشار العلامة التجارية وتعزيز قيمتها السوقية.

وتعتبر شركة شامل للأطعمة الوكيل الرئيسي لمطاعم صب واى في السعودية، التي تعد من أقدم وكلاء الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أنجح الوكلاء العالميين لمطاعم "صب واى"، حيث قامت منذ نشأتها بالتطبيق الناجح لكافة المواصفات والمعايير المطلوبة من مطاعم "صب واى" العالمية، كما تمكنت خلال مسيرتها من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات والحصول على عدة جوائز من صب واى العالمية.

وتم تقديم جائزة "الأداء المتميز لخدمة المجتمع" للسيد محسن موسى أديب الرئيس التنفيذي لشركة شامل للأطعمة الوكيل الرئيسي لمطاعم "صب واى" بالسعودية؛ تقديرًا لقيادته الرشيدة لشركة شامل للأطعمة من خلال تنظيم عدة برامج تطوعية لعديد من الجمعيات الخيرية التي تركت أثراً إيجابياً في المجتمع السعودي، منها جمعية الأطفال المعوقين، وجميعة سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وجمعية إنسان لرعاية الأيتام وغيرها الكثير.

وشهد المؤتمر منح شركة شامل للأطعمة جائزة ثانية وهي "أفضل مطور فعال للأعمال وإنشاء الفروع الجديدة" بالشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها الوكيل الذي افتتح أكبرعدد من الفروع الجديدة في المنطقة.

ووصل عدد مطاعم "صب واى" في السعودية إلى180 فرعاً في نهاية عام 2019، فيما تسعى شركة شامل من خلال تطبيق خطتها الاستراتيجية إلى الوصول لـعدد 200 فرع في الربع الثالث لعام 2020.

مطاعم صب واى العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطاعم "صب واى" العالمية تُكَرِّم شركة "شامل" للأطعمة
سبق

قامت مطاعم "صب واى" العالمية، جريًا على عادتها السنوية، بتكريم عدد من وكلاء تطويرالأعمال والوكلاء الرئيسيين في الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا على أدائمهم المتميز.

جاء ذلك خلال مؤتمر قادة التطويرالسنوي والذي عقدته صب واى في مطلع هذا الشهر "مارس 2020" في مدينتي "أورلاندو، فلوريدا" بأمريكا.

وقدمّت الإدارة العليا لمطاعم "صب واى"، خلال هذا المؤتمر، عدة جوائز لثلاث فئات تتضمن "المشاركة المتميزة والعالية في خدمة المجتمع، التميز في خدمة الزبائن، والريادة في تطويرالأعمال وافتتاح الفروع الجديدة".

جدير بالذكر أن شركة "صب واى" العالمية لديها أكثر من 300 وكيل لتطويرالأعمال ووكلاء رئيسيين يتواجدون في 106 بلدان حول العالم، وفي كافة الولايات الأمريكية الذين يعملون جميعم من أجل التأكد من الالتزام التام في تطبيق المعايير المطلوبة من قبل "صب واى" العالمية في كافة الفروع، وكذلك لزيادة انتشار العلامة التجارية وتعزيز قيمتها السوقية.

وتعتبر شركة شامل للأطعمة الوكيل الرئيسي لمطاعم صب واى في السعودية، التي تعد من أقدم وكلاء الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أنجح الوكلاء العالميين لمطاعم "صب واى"، حيث قامت منذ نشأتها بالتطبيق الناجح لكافة المواصفات والمعايير المطلوبة من مطاعم "صب واى" العالمية، كما تمكنت خلال مسيرتها من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات والحصول على عدة جوائز من صب واى العالمية.

وتم تقديم جائزة "الأداء المتميز لخدمة المجتمع" للسيد محسن موسى أديب الرئيس التنفيذي لشركة شامل للأطعمة الوكيل الرئيسي لمطاعم "صب واى" بالسعودية؛ تقديرًا لقيادته الرشيدة لشركة شامل للأطعمة من خلال تنظيم عدة برامج تطوعية لعديد من الجمعيات الخيرية التي تركت أثراً إيجابياً في المجتمع السعودي، منها جمعية الأطفال المعوقين، وجميعة سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وجمعية إنسان لرعاية الأيتام وغيرها الكثير.

وشهد المؤتمر منح شركة شامل للأطعمة جائزة ثانية وهي "أفضل مطور فعال للأعمال وإنشاء الفروع الجديدة" بالشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها الوكيل الذي افتتح أكبرعدد من الفروع الجديدة في المنطقة.

ووصل عدد مطاعم "صب واى" في السعودية إلى180 فرعاً في نهاية عام 2019، فيما تسعى شركة شامل من خلال تطبيق خطتها الاستراتيجية إلى الوصول لـعدد 200 فرع في الربع الثالث لعام 2020.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:25 PM

مطاعم "صب واى" العالمية تُكَرِّم شركة "شامل" للأطعمة

خلال فعاليات المؤتمر السنوي لقادة تطوير الأعمال بأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت مطاعم "صب واى" العالمية، جريًا على عادتها السنوية، بتكريم عدد من وكلاء تطويرالأعمال والوكلاء الرئيسيين في الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا على أدائمهم المتميز.

جاء ذلك خلال مؤتمر قادة التطويرالسنوي والذي عقدته صب واى في مطلع هذا الشهر "مارس 2020" في مدينتي "أورلاندو، فلوريدا" بأمريكا.

وقدمّت الإدارة العليا لمطاعم "صب واى"، خلال هذا المؤتمر، عدة جوائز لثلاث فئات تتضمن "المشاركة المتميزة والعالية في خدمة المجتمع، التميز في خدمة الزبائن، والريادة في تطويرالأعمال وافتتاح الفروع الجديدة".

جدير بالذكر أن شركة "صب واى" العالمية لديها أكثر من 300 وكيل لتطويرالأعمال ووكلاء رئيسيين يتواجدون في 106 بلدان حول العالم، وفي كافة الولايات الأمريكية الذين يعملون جميعم من أجل التأكد من الالتزام التام في تطبيق المعايير المطلوبة من قبل "صب واى" العالمية في كافة الفروع، وكذلك لزيادة انتشار العلامة التجارية وتعزيز قيمتها السوقية.

وتعتبر شركة شامل للأطعمة الوكيل الرئيسي لمطاعم صب واى في السعودية، التي تعد من أقدم وكلاء الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أنجح الوكلاء العالميين لمطاعم "صب واى"، حيث قامت منذ نشأتها بالتطبيق الناجح لكافة المواصفات والمعايير المطلوبة من مطاعم "صب واى" العالمية، كما تمكنت خلال مسيرتها من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات والحصول على عدة جوائز من صب واى العالمية.

وتم تقديم جائزة "الأداء المتميز لخدمة المجتمع" للسيد محسن موسى أديب الرئيس التنفيذي لشركة شامل للأطعمة الوكيل الرئيسي لمطاعم "صب واى" بالسعودية؛ تقديرًا لقيادته الرشيدة لشركة شامل للأطعمة من خلال تنظيم عدة برامج تطوعية لعديد من الجمعيات الخيرية التي تركت أثراً إيجابياً في المجتمع السعودي، منها جمعية الأطفال المعوقين، وجميعة سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وجمعية إنسان لرعاية الأيتام وغيرها الكثير.

وشهد المؤتمر منح شركة شامل للأطعمة جائزة ثانية وهي "أفضل مطور فعال للأعمال وإنشاء الفروع الجديدة" بالشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها الوكيل الذي افتتح أكبرعدد من الفروع الجديدة في المنطقة.

ووصل عدد مطاعم "صب واى" في السعودية إلى180 فرعاً في نهاية عام 2019، فيما تسعى شركة شامل من خلال تطبيق خطتها الاستراتيجية إلى الوصول لـعدد 200 فرع في الربع الثالث لعام 2020.

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