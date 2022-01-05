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لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعقد اجتماعها الأول في 2022

"العواد" يرحّب برفع تصنيف المملكة في المؤشر خلال العامين الماضيين

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اليوم، اجتماعها الأول لعام 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وعبّر "العواد" عن تقديره للجهود المبذولة من اللجنة وأمانتها، التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العامين الماضيين.

ودعا إلى مضاعفة العمل خلال هذا العام، وأهمية استكمال هذه الإنجازات وتعزيز التعاون؛ بهدف تحقيق المستهدفات والعمل على تجاوز التحديات في إطار عمل اللجنة.

وشهد الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من دراسات ومشاريع ومبادرات مقترحة، كما تم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة لتطوير آلية عملها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعقد اجتماعها الأول في 2022
سبق

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اليوم، اجتماعها الأول لعام 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وعبّر "العواد" عن تقديره للجهود المبذولة من اللجنة وأمانتها، التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العامين الماضيين.

ودعا إلى مضاعفة العمل خلال هذا العام، وأهمية استكمال هذه الإنجازات وتعزيز التعاون؛ بهدف تحقيق المستهدفات والعمل على تجاوز التحديات في إطار عمل اللجنة.

وشهد الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من دراسات ومشاريع ومبادرات مقترحة، كما تم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة لتطوير آلية عملها.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:05 PM

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعقد اجتماعها الأول في 2022

"العواد" يرحّب برفع تصنيف المملكة في المؤشر خلال العامين الماضيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اليوم، اجتماعها الأول لعام 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وعبّر "العواد" عن تقديره للجهود المبذولة من اللجنة وأمانتها، التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العامين الماضيين.

ودعا إلى مضاعفة العمل خلال هذا العام، وأهمية استكمال هذه الإنجازات وتعزيز التعاون؛ بهدف تحقيق المستهدفات والعمل على تجاوز التحديات في إطار عمل اللجنة.

وشهد الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من دراسات ومشاريع ومبادرات مقترحة، كما تم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة لتطوير آلية عملها.

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