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الصحة الفلسطينية: 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ورام الله

جميع الحالات ممرضون يعملون في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.

وقالت الوزيرة في الإيجاز الصحفي اليوم، حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: اثنان من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس المحتلة.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة فيروس كورونا الجديد

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الصحة الفلسطينية: 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ورام الله
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.

وقالت الوزيرة في الإيجاز الصحفي اليوم، حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: اثنان من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس المحتلة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:45 PM

الصحة الفلسطينية: 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ورام الله

جميع الحالات ممرضون يعملون في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.

وقالت الوزيرة في الإيجاز الصحفي اليوم، حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: اثنان من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس المحتلة.

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