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"قسد": الهجوم التركي قتل 9 مدنيين

غداة شن أنقرة عمليتها على شمال سوريا

ذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها أكراد، اليوم (الخميس)؛ أن ضربات جوية تركية وقصفًا قتل تسعة مدنيين في شمال شرق سوريا منذ بدأت أنقرة هجومها في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وشنت تركيا عملية أمس بعد انسحاب القوات الأمريكية من منطقة على الحدود؛ مما فتح مرحلة جديدة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

قوات سوريا الديمقراطية قسد هجوم تركيا أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قسد": الهجوم التركي قتل 9 مدنيين
سبق

ذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها أكراد، اليوم (الخميس)؛ أن ضربات جوية تركية وقصفًا قتل تسعة مدنيين في شمال شرق سوريا منذ بدأت أنقرة هجومها في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وشنت تركيا عملية أمس بعد انسحاب القوات الأمريكية من منطقة على الحدود؛ مما فتح مرحلة جديدة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:16 PM

"قسد": الهجوم التركي قتل 9 مدنيين

غداة شن أنقرة عمليتها على شمال سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها أكراد، اليوم (الخميس)؛ أن ضربات جوية تركية وقصفًا قتل تسعة مدنيين في شمال شرق سوريا منذ بدأت أنقرة هجومها في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وشنت تركيا عملية أمس بعد انسحاب القوات الأمريكية من منطقة على الحدود؛ مما فتح مرحلة جديدة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

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