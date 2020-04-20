"إغاثي" الملك سلمان يوزع 1.173 سلة غذائية للأسر المتعففة بالأردن

دشّن السلة الغذائية لشهر رمضان في المهرة باليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، بتوزيع 1.173 سلة غذائية، تزن 86 طناً و800 كيلوجرام، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات المفرق والبلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6 آلاف سلة غذائية، تزن 444 طناً، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثراً من جراء إجراءات منع التنقل وتعطيل القطاع الخاص؛ نتيجة لانتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

في سياق متصل، دشّن المركز أمس السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة.

وتستهدف السلة 1.075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقراً بواقع 7.500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.

وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلةً بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.