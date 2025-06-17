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نادي الإبل: سبَقنا العالم في تجارب كثيرة وحان وقت تطوير المنقية

مغرداً عبر حسابه الرسمي على تويتر

فتح نادي الإبل المجال أمام الملاك والمهتمين بالموروث الشعبي "الإبل" في الكشف عن أي تجارب تهدف إلى تطوير المنقيات.

وفي هذا الإطار غرد نادي الإبل عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: الإبل من جذور ثقافتنا، واهتمامنا بها ينعكس على زينها، سبَقنا العالم بتجارب كثيرة، والآن جاء دورنا لنستخدم ‫مستلزمات الإبل لمنقياتنا لنسابق العالم. شاركونا تجاربكم في تطوير المنقية.

من جهته قال المهتم بالتراث والمشارك في مهرجانات الإبل فهد قايل: أهل الإبل من أقدم المهتمين بكل المستلزمات التي تخدمهم في العناية وتطبيع إبلهم من فتل القيد والهجار وشمائل الإبل وما يستخدم للزينة مثل الدباديب وأدوات للعلاج وللكي.

وأضاف: وبعد هذا الدعم الكبير من ولاة الأمر وجهود نادي الإبل نتطلع إلى ورش عمل تجمع الملاك بالقطاع الخاص.

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نادي الإبل: سبَقنا العالم في تجارب كثيرة وحان وقت تطوير المنقية
سبق

فتح نادي الإبل المجال أمام الملاك والمهتمين بالموروث الشعبي "الإبل" في الكشف عن أي تجارب تهدف إلى تطوير المنقيات.

وفي هذا الإطار غرد نادي الإبل عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: الإبل من جذور ثقافتنا، واهتمامنا بها ينعكس على زينها، سبَقنا العالم بتجارب كثيرة، والآن جاء دورنا لنستخدم ‫مستلزمات الإبل لمنقياتنا لنسابق العالم. شاركونا تجاربكم في تطوير المنقية.

من جهته قال المهتم بالتراث والمشارك في مهرجانات الإبل فهد قايل: أهل الإبل من أقدم المهتمين بكل المستلزمات التي تخدمهم في العناية وتطبيع إبلهم من فتل القيد والهجار وشمائل الإبل وما يستخدم للزينة مثل الدباديب وأدوات للعلاج وللكي.

وأضاف: وبعد هذا الدعم الكبير من ولاة الأمر وجهود نادي الإبل نتطلع إلى ورش عمل تجمع الملاك بالقطاع الخاص.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
07:51 PM

نادي الإبل: سبَقنا العالم في تجارب كثيرة وحان وقت تطوير المنقية

مغرداً عبر حسابه الرسمي على تويتر

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
5
1,232

فتح نادي الإبل المجال أمام الملاك والمهتمين بالموروث الشعبي "الإبل" في الكشف عن أي تجارب تهدف إلى تطوير المنقيات.

وفي هذا الإطار غرد نادي الإبل عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: الإبل من جذور ثقافتنا، واهتمامنا بها ينعكس على زينها، سبَقنا العالم بتجارب كثيرة، والآن جاء دورنا لنستخدم ‫مستلزمات الإبل لمنقياتنا لنسابق العالم. شاركونا تجاربكم في تطوير المنقية.

من جهته قال المهتم بالتراث والمشارك في مهرجانات الإبل فهد قايل: أهل الإبل من أقدم المهتمين بكل المستلزمات التي تخدمهم في العناية وتطبيع إبلهم من فتل القيد والهجار وشمائل الإبل وما يستخدم للزينة مثل الدباديب وأدوات للعلاج وللكي.

وأضاف: وبعد هذا الدعم الكبير من ولاة الأمر وجهود نادي الإبل نتطلع إلى ورش عمل تجمع الملاك بالقطاع الخاص.

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