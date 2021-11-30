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"ربع مليار ريال" يدفع ملاك الإبل للزج بـ33 ألف متن للتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز

يتفرّد في نسخته السادسة بمشاركة النساء لأول مرة وشوط مفتوح دولي للمغاتير

يتنافس آلاف الملاك في أكبر كرنفال عالمي متخصص في الإبل وعلامات جمالها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي رصد له جوائز بلغت 250 مليون ريال.

وتفصيلاً، يشارك الملاك بـ "33 ألف متن" من الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة لخوض منافسات أشواط المهرجان في العديد من الفئات والألوان الرئيسة للإبل" المجاهيم والحمر والشقح والشعل والصفر والوضح وإلى جانب الأصايل والسواحل.

ويتفرّد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته هذا العام 2021 بمشاركة النساء لأول مرة وشوط مفتوح دولي لفئة المغاتير ومسابقة راعي الشداد.

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"ربع مليار ريال" يدفع ملاك الإبل للزج بـ33 ألف متن للتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

يتنافس آلاف الملاك في أكبر كرنفال عالمي متخصص في الإبل وعلامات جمالها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي رصد له جوائز بلغت 250 مليون ريال.

وتفصيلاً، يشارك الملاك بـ "33 ألف متن" من الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة لخوض منافسات أشواط المهرجان في العديد من الفئات والألوان الرئيسة للإبل" المجاهيم والحمر والشقح والشعل والصفر والوضح وإلى جانب الأصايل والسواحل.

ويتفرّد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته هذا العام 2021 بمشاركة النساء لأول مرة وشوط مفتوح دولي لفئة المغاتير ومسابقة راعي الشداد.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
10:04 PM

"ربع مليار ريال" يدفع ملاك الإبل للزج بـ33 ألف متن للتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز

يتفرّد في نسخته السادسة بمشاركة النساء لأول مرة وشوط مفتوح دولي للمغاتير

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مسلّم الهواملة - الرياض
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يتنافس آلاف الملاك في أكبر كرنفال عالمي متخصص في الإبل وعلامات جمالها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي رصد له جوائز بلغت 250 مليون ريال.

وتفصيلاً، يشارك الملاك بـ "33 ألف متن" من الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة لخوض منافسات أشواط المهرجان في العديد من الفئات والألوان الرئيسة للإبل" المجاهيم والحمر والشقح والشعل والصفر والوضح وإلى جانب الأصايل والسواحل.

ويتفرّد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته هذا العام 2021 بمشاركة النساء لأول مرة وشوط مفتوح دولي لفئة المغاتير ومسابقة راعي الشداد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,018
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,451
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,274
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,317

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