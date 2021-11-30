"ربع مليار ريال" يدفع ملاك الإبل للزج بـ33 ألف متن للتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز

يتفرّد في نسخته السادسة بمشاركة النساء لأول مرة وشوط مفتوح دولي للمغاتير

يتنافس آلاف الملاك في أكبر كرنفال عالمي متخصص في الإبل وعلامات جمالها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي رصد له جوائز بلغت 250 مليون ريال.

وتفصيلاً، يشارك الملاك بـ "33 ألف متن" من الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة لخوض منافسات أشواط المهرجان في العديد من الفئات والألوان الرئيسة للإبل" المجاهيم والحمر والشقح والشعل والصفر والوضح وإلى جانب الأصايل والسواحل.

ويتفرّد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته هذا العام 2021 بمشاركة النساء لأول مرة وشوط مفتوح دولي لفئة المغاتير ومسابقة راعي الشداد.

