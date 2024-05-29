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رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل المدينة المنورة

كان في استقباله بالمطار الأمير فيصل بن سلمان

وصل رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي للمدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل المدينة المنورة
سبق

وصل رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي للمدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
07:12 PM

رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل المدينة المنورة

كان في استقباله بالمطار الأمير فيصل بن سلمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وصل رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي للمدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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